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สภาพอากาศกรุงเทพฯ บ่าย 3 นี้ ฝนตกเล็กน้อย-ปานกลางหลายพื้นที่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม กรุงเทพมหานคร รายงานสภาพอากาศกรุงเทพมหานคร วันที่ 14 มิถุนายน 2569 เวลา 15.00 น. พื้นที่ กทม. ฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลาง ในเขตบางพลัด บึงกุ่ม คันนายาว บางซื่อ จตุจักร ลาดพร้าว บางเขน คลองสามวา เคลื่อนตัวทิศตะวันออก