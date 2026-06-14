สสว.อนุมัติแผนปฏิบัติการส่งเสริมเอสเอ็มอี ทุ่ม 765 ล.เร่งเยียวยาผู้ประกอบการ

น.ส.ปณิตา ชินวัตร รักษาการผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (สสว.) ระบุว่า สสว.ได้อนุมัติแผนปฏิบัติการส่งเสริมเอสเอ็มอี ประจำปี 2569 เพิ่มเติมจัดสรรเงินกองทุนส่งเสริมเอสเอ็มอี รวม 765 ล้านบาท ให้แก่หน่วยงานจาก 4 กระทรวง 11 หน่วยงาน รวม 25 โครงการ โดยมีกรอบเวลาดำเนินงานสูงสุดไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2569 เพื่อเร่งเยียวยาและเพิ่มศักยภาพให้ผู้ประกอบการเดินหน้าต่อไปได้ทันที
ทั้งนี้ จากวิกฤตเศรษฐกิจ อุทกภัย ผลกระทบชายแดน รวมถึงสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ได้สร้างความเดือดร้อนให้แก่ เอสเอ็มอีไทยที่มีกว่า 3.25 ล้านราย (ร้อยละ 99.5 ของวิสาหกิจทั้งประเทศ) ซึ่งปัจจุบันสร้างมูลค่าเศรษฐกิจได้เพียง 1 ใน 3 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) รวมเท่านั้น
ทั้งนี้ จากวิกฤตเศรษฐกิจ อุทกภัย ผลกระทบชายแดน รวมถึงสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ได้สร้างความเดือดร้อนให้แก่ เอสเอ็มอีไทยที่มีกว่า 3.25 ล้านราย (ร้อยละ 99.5 ของวิสาหกิจทั้งประเทศ) ซึ่งปัจจุบันสร้างมูลค่าเศรษฐกิจได้เพียง 1 ใน 3 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) รวมเท่านั้น