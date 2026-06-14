กลุ่มรักพ่อหลวงจัดชุดเคลื่อนที่เร็วรับ-ส่ง ปชช.สักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

นายธเนศ วัฒนานนท์ ประธานกลุ่มรักพ่อหลวง จัดชุดเฉพาะกิจเคลื่อนที่เร็วรับ-ส่งประชาชนฟรี ที่จุดบริการประชาชน หน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยมีหลายจุด เช่นบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ , ป้อมมหากาฬ , ประตูเทวาภิรมย์ , จุดตึกแดง และสถานีตำรวจนครบาลพระราชวัง
อย่างไรก็ตาม การบริการดังกล่าว จะต้องแจ้งชื่อเพื่อส่งให้ทางกองบังคับการตำรวจจราจร ได้มีการคัดกรองและตรวจประวัติ เพื่อออกใบอนุญาต ก่อนที่จะให้บริการประชาชน ซึ่งจะต้องมีการส่งรายชื่อแบบวันต่อวัน
นายธเนศ กล่าวว่า เรารับส่งบริการฟรีสำหรับประชาชนทั่วไป และประชาชนที่มาร่วมถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนธิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ซึ่งในแต่ละวันยอดผู้รับบริการไม่เท่ากัน หากเป็นช่วงวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ คนจะเยอะกว่าวันปกติ โดยเป็นการจัดบริการฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
อย่างไรก็ตาม การบริการดังกล่าว จะต้องแจ้งชื่อเพื่อส่งให้ทางกองบังคับการตำรวจจราจร ได้มีการคัดกรองและตรวจประวัติ เพื่อออกใบอนุญาต ก่อนที่จะให้บริการประชาชน ซึ่งจะต้องมีการส่งรายชื่อแบบวันต่อวัน
นายธเนศ กล่าวว่า เรารับส่งบริการฟรีสำหรับประชาชนทั่วไป และประชาชนที่มาร่วมถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนธิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ซึ่งในแต่ละวันยอดผู้รับบริการไม่เท่ากัน หากเป็นช่วงวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ คนจะเยอะกว่าวันปกติ โดยเป็นการจัดบริการฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ