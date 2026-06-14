ดุสิตโพลเผยคนกรุงส่วนใหญ่อยากให้ "ชัชชาติ" ผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ คนต่อไป

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของคนกรุงเทพฯ เฉพาะผู้มีสิทธิเลือกตั้งเรื่อง การเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.คนที่ 18 (ครั้งที่ 3) จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 2,029 คน ระหว่างวันที่ 9-12 มิถุนายน 2569 พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 60.08 อยากให้ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ (ผู้สมัครอิสระ) เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คนต่อไป รองลงมา ร้อยละ 13.17 อยากให้ นายชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร จากพรรคประชาชน เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ขณะที่ร้อยละ 7.39 อยากให้เป็น นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข (อิสระ) และร้อยละ 3.89 อยากให้ นายอนุชา บูรพชัยศรี (ประชาธิปัตย์) เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร