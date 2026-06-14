อุทยานฯ ไทรโยคตั้งศูนย์บัญชาการยกระดับค้นหาผู้ต้องสงสัยโดดน้ำสูญหาย หลังหนีเจ้าหน้าที่

นายราชันย์ บัวตรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) เปิดเผยความคืบหน้าการปฏิบัติตามนโยบายเข้มข้นในการสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมายป่าไม้ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ซึ่งนำไปสู่เหตุการณ์ชายต้องสงสัยกระโดดน้ำหนีการปิดล้อมรอดชีวิต 1 ราย และสูญหาย 1 ราย ว่า หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่อำเภอไทรโยค จ.กาญจนบุรี ได้ยกระดับการค้นหา โดยจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ร่วม เพื่อระดมสรรพกำลังทุกภาคส่วนปฏิบัติภารกิจกู้ภัยทางน้ำอย่างเต็มกำลังตามหลักมนุษยธรรม
นายพีร พวงมาลี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติไทรโยค รายงานลำดับเหตุการณ์ว่า สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2569 เวลา 15.00 น. เจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติไทรโยค ที่ ทย.5 (แม่น้ำน้อย) ได้รับแจ้งเบาะแสจากชาวบ้านแม่น้ำน้อย ว่าพบชายต้องสงสัย 2 ราย สะพายเป้มีพิรุธเข้ามาในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ แต่เมื่อเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ ชายทั้งสองได้วิ่งหลบหนีเข้าไปในป่าทึบ เจ้าหน้าที่จึงได้ประสาน กำนันตำบลไทรโยค เพื่อแจ้งเตือนและกระจายกำลังติดตามตัวอย่างใกล้ชิด ต่อมาในวันที่ 12 มิถุนายน 2569 เวลา 08.30 น. ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านดาวดึงส์ (ชรบ.) ได้ตรวจพบชายต้องสงสัยทั้งสองราย แต่เมื่อกลุ่มชายดังกล่าวเห็นเจ้าหน้าที่ปิดล้อม จึงได้วิ่งหลบหนีและตัดสินใจกระโดดลงแม่น้ำแควน้อย บริเวณบ้านดาวดึงส์ หมู่ 6 ต.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ซึ่งชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองได้ช่วยเหลือขึ้นมาจากน้ำได้อย่างปลอดภัย 1 ราย ก่อนที่ผู้นำชุมชนจะนำตัวส่ง สภ.ไทรโยค เพื่อดำเนินคดีและสอบสวนขยายผล ส่วนชายอีก 1 ราย ได้จมหายไปกับกระแสน้ำเชี่ยว
จากเหตุการณ์ดังกล่าว ทางอุทยานแห่งชาติไทรโยคได้ประสานขอรับการสนับสนุนจาก ชุดกู้ภัยทางน้ำ ทันที และได้มีการจัดตั้ง ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ภารกิจค้นหาผู้สูญหายภายในน้ำ ที่บ้านดาวดึงส์ หมู่ 6 ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี โดยมี นายประกอบ เซี่ยงหลิว นายกเทศมนตรีตำบลไทรโยค ทำหน้าที่เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ และมีหัวหน้าอุทยานแห่งชาติไทรโยค เป็นผู้ประสานงานหลัก พร้อมนำกำลังเจ้าหน้าที่อุทยานฯ และทีมกู้ภัยเข้าร่วมวางแผนปฏิบัติการ
นายพีร พวงมาลี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติไทรโยค รายงานลำดับเหตุการณ์ว่า สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2569 เวลา 15.00 น. เจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติไทรโยค ที่ ทย.5 (แม่น้ำน้อย) ได้รับแจ้งเบาะแสจากชาวบ้านแม่น้ำน้อย ว่าพบชายต้องสงสัย 2 ราย สะพายเป้มีพิรุธเข้ามาในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ แต่เมื่อเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ ชายทั้งสองได้วิ่งหลบหนีเข้าไปในป่าทึบ เจ้าหน้าที่จึงได้ประสาน กำนันตำบลไทรโยค เพื่อแจ้งเตือนและกระจายกำลังติดตามตัวอย่างใกล้ชิด ต่อมาในวันที่ 12 มิถุนายน 2569 เวลา 08.30 น. ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านดาวดึงส์ (ชรบ.) ได้ตรวจพบชายต้องสงสัยทั้งสองราย แต่เมื่อกลุ่มชายดังกล่าวเห็นเจ้าหน้าที่ปิดล้อม จึงได้วิ่งหลบหนีและตัดสินใจกระโดดลงแม่น้ำแควน้อย บริเวณบ้านดาวดึงส์ หมู่ 6 ต.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ซึ่งชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองได้ช่วยเหลือขึ้นมาจากน้ำได้อย่างปลอดภัย 1 ราย ก่อนที่ผู้นำชุมชนจะนำตัวส่ง สภ.ไทรโยค เพื่อดำเนินคดีและสอบสวนขยายผล ส่วนชายอีก 1 ราย ได้จมหายไปกับกระแสน้ำเชี่ยว
จากเหตุการณ์ดังกล่าว ทางอุทยานแห่งชาติไทรโยคได้ประสานขอรับการสนับสนุนจาก ชุดกู้ภัยทางน้ำ ทันที และได้มีการจัดตั้ง ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ภารกิจค้นหาผู้สูญหายภายในน้ำ ที่บ้านดาวดึงส์ หมู่ 6 ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี โดยมี นายประกอบ เซี่ยงหลิว นายกเทศมนตรีตำบลไทรโยค ทำหน้าที่เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ และมีหัวหน้าอุทยานแห่งชาติไทรโยค เป็นผู้ประสานงานหลัก พร้อมนำกำลังเจ้าหน้าที่อุทยานฯ และทีมกู้ภัยเข้าร่วมวางแผนปฏิบัติการ