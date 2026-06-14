อำเภอแว้งสนธิกำลังปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติด มุ่งกวาดล้างให้ผลงานประจักษ์ใน 30 วัน

นายดุสิต คงสุข นายอำเภอแว้ง มอบหมายให้ นายซอบรี ยูโซ๊ะ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคง และนายวรายุทธ ศาลางาม ปลัดอำเภอกลุ่มงานความมั่นคง นำกำลังสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ชุดปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอแว้ง บูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรแว้ง เจ้าหน้าที่กองกำกับการสืบสวนสอบสวน 2 กองบังคับการสืบสวนสอบสวนจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรอำเภอสุไหงโก-ลก ออกปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติด ตามนโยบายของรัฐบาล และนโยบายของนายบุญช่วย หอมยามเย็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ที่สั่งการมุ่งกวาดล้างยาเสพติดจริงจัง ให้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ใน 30 วัน เพื่อป้องกันและปราบปรามการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ และสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชน
การปฏิบัติการในครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากจากการขยายผลของการตรวจพัสดุสินค้าของด่านศุลกากรอำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ที่ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบบริษัทขนส่งพัสดุในเขตอำเภอแว้ง และได้พบสิ่งผิดปกติ จึงได้ประสานไปยัง สภ.แว้ง และศป.ปส.อ.แว้ง เพื่อการขยายผลติดตามตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดี
การปฏิบัติการในครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากจากการขยายผลของการตรวจพัสดุสินค้าของด่านศุลกากรอำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ที่ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบบริษัทขนส่งพัสดุในเขตอำเภอแว้ง และได้พบสิ่งผิดปกติ จึงได้ประสานไปยัง สภ.แว้ง และศป.ปส.อ.แว้ง เพื่อการขยายผลติดตามตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดี