รบ.แจงปมแก้ กม.สัญชาติ ยันไม่มีเป้าหมายให้สัญชาติไทยกับต่างด้าว-ผู้ลอบเข้าเมือง

น.ส.พลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ชี้แจงกรณีเพจฯ “Phuket Times ภูเก็ตไทม์” โพสต์ข้อความระบุว่า คนไทยผวา มีข่าว รบ.จะแก้กฎหมายสัญชาติ ให้ต่างด้าวผู้ได้สัญชาติใหม่สามารถเล่นการเมืองในประเทศได้ทุกระดับ ภูเก็ตเรา พม่าเพียบ ฝรั่งอีกครึ่งเกาะ อีกหน่อยคงได้เห็นกลุ่มต่างชาติเหล่านี้ลงปักป้ายสมัคร สท.สจ.อบต. นั้น ว่า การแก้ไขกฎหมายไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อมอบสัญชาติไทยให้กับแรงงานต่างด้าวหรือผู้ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย แต่เป็นการแก้ปัญหากลุ่มบุคคลที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยมาเป็นเวลานาน มีตัวตนชัดเจน และผ่านกระบวนการตรวจสอบตามกฎหมาย เพื่อแก้ปัญหาสถานะบุคคลที่ค้างคามายาวนาน
ทั้งนี้ แม้บุคคลจะได้รับสัญชาติไทยแล้ว การเข้ารับตำแหน่งทางการเมือง หรือข้าราชการระดับสูงยังต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญ และกฎหมายเฉพาะที่เกี่ยวข้อง ไม่ได้หมายความว่าจะสามารถเข้าดำรงตำแหน่งดังกล่าวได้โดยอัตโนมัติ
ทั้งนี้ แม้บุคคลจะได้รับสัญชาติไทยแล้ว การเข้ารับตำแหน่งทางการเมือง หรือข้าราชการระดับสูงยังต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญ และกฎหมายเฉพาะที่เกี่ยวข้อง ไม่ได้หมายความว่าจะสามารถเข้าดำรงตำแหน่งดังกล่าวได้โดยอัตโนมัติ