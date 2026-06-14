สหรัฐฯ เคยเตรียมบุกยึดยูเรเนียมในอิหร่าน แต่หวั่นโดนโต้กลับจนต้องล้มแผน

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. ว่าสื่อหลายแห่งของสหรัฐฯ นำโดยซีเอ็นเอ็น รายงานเป็นข้อมูลจากแหล่งข่าวระดับสูงว่า กองทัพสหรัฐฯ เคยเร่งจัดทำแผนลับสำหรับส่งกำลังทหารภาคพื้นดินเข้าไปในอิหร่าน เพื่อบุกเข้าไปยึดคลังยูเรเนียมเสริมสมรรถนะ ซึ่ง พล.อ.อ.แดน เคน ประธานคณะเสนาธิหารทหารร่วมสหรัฐ รับทราบและเห็นชอบในเบื้องต้น
อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการนำเสนอแผนการให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ พิจารณาต่อ ทรัมป์ตัดสินใจระงับแผนการดังกล่าวไว้ก่อน เนื่องจากกังวลว่า ปฏิบัติการภาคพื้นดินจะยิ่งกระตุ้นให้อิหร่านตอบโต้อย่างรุนแรง และมีความเสี่ยงสูงต่อการสูญเสียกำลังพล กระทบเสถียรภาพเศรษฐกิจโลก
อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการนำเสนอแผนการให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ พิจารณาต่อ ทรัมป์ตัดสินใจระงับแผนการดังกล่าวไว้ก่อน เนื่องจากกังวลว่า ปฏิบัติการภาคพื้นดินจะยิ่งกระตุ้นให้อิหร่านตอบโต้อย่างรุนแรง และมีความเสี่ยงสูงต่อการสูญเสียกำลังพล กระทบเสถียรภาพเศรษฐกิจโลก