สทนช.เผยสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศวันนี้ ปริมาณเหลือใช้การ 37%

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เปิดเผยสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศ วันที่ 14 มิถุนายน 2569 เวลา 07.00 น. โดยสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำในภาพรวม ปริมาณน้ำ 56 เปอร์เซ็นต์ ของความจุเก็บกัก หรือ 45,136 ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ำใช้การ 37 เปอร์เซ็นต์ หรือ 21,028 ล้านลูกบาศก์เมตร
ส่วนสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำรายภาค ดังนี้
ภาคเหนือ : มีปริมาณน้ำ 15,073 ล้าน ลบ.ม. (55%)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : มีปริมาณน้ำ 5,557 ล้าน ลบ.ม. (46%)
ภาคกลาง : มีปริมาณน้ำ 581 ล้าน ลบ.ม. (29%)
ภาคตะวันออก : มีปริมาณน้ำ 1,099 ล้าน ลบ.ม. (35%)
ภาคตะวันตก : มีปริมาณน้ำ 18,214 ล้าน ลบ.ม. (64%)
ภาคใต้ : มีปริมาณน้ำ 4,612 ล้าน ลบ.ม. (60%)
ส่วนสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำรายภาค ดังนี้
ภาคเหนือ : มีปริมาณน้ำ 15,073 ล้าน ลบ.ม. (55%)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : มีปริมาณน้ำ 5,557 ล้าน ลบ.ม. (46%)
ภาคกลาง : มีปริมาณน้ำ 581 ล้าน ลบ.ม. (29%)
ภาคตะวันออก : มีปริมาณน้ำ 1,099 ล้าน ลบ.ม. (35%)
ภาคตะวันตก : มีปริมาณน้ำ 18,214 ล้าน ลบ.ม. (64%)
ภาคใต้ : มีปริมาณน้ำ 4,612 ล้าน ลบ.ม. (60%)