ราชวงศ์ภูฏาน ทรงร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระกุศล เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

สมเด็จพระราชาธิบดี จิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก และสมเด็จพระราชินีเจตซุน เพมา วังชุก แห่งราชอาณาจักรภูฏาน พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์แห่งราชวงศ์ภูฏาน ทรงร่วมกันประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และทรงจุดประทีปเนย จำนวน 1,000 ดวง ณ แกรนด์คุนเรย์ ภายในพระราชวังตาชิโชซอง เพื่อถวายเป็นพระกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
พิธีดังกล่าว มีข้าราชการระดับสูงของรัฐบาลภูฏาน ชุมชนชาวไทยในภูฏาน และเจ้าหน้าที่สถานกงสุลไทย เข้าร่วมพิธี
ราชอาณาจักรภูฏาน และราชอาณาจักรไทย มีความสัมพันธ์อย่างอบอุ่น ใกล้ชิด และยาวนานมาโดยตลอด พระบรมวงศานุวงศ์ และประชาชนชาวภูฏานได้ร่วมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง ต่อพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบรมวงศานุวงศ์ และประชาชนชาวไทย ต่อการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
พิธีดังกล่าว มีข้าราชการระดับสูงของรัฐบาลภูฏาน ชุมชนชาวไทยในภูฏาน และเจ้าหน้าที่สถานกงสุลไทย เข้าร่วมพิธี
ราชอาณาจักรภูฏาน และราชอาณาจักรไทย มีความสัมพันธ์อย่างอบอุ่น ใกล้ชิด และยาวนานมาโดยตลอด พระบรมวงศานุวงศ์ และประชาชนชาวภูฏานได้ร่วมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง ต่อพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบรมวงศานุวงศ์ และประชาชนชาวไทย ต่อการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา