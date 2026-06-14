เกาหลีเหนือลั่นไม่หวั่น! หลังสหรัฐฯ - กลุ่ม ปท.บริวารร่วมสร้างภัยคุกคามทางนิวเคลียร์

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. ว่า รัฐบาลเปียงยางประกาศว่า การปลดอาวุธนิวเคลียร์เป็นเรื่องที่สิ้นสุดไปแล้ว และไม่มีแรงกดดันใดสั่นคลอนสถานะรัฐครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ของประเทศได้ หลังเจ้าหน้าที่สหรัฐและเกาหลีใต้ประชุมหารือด้านการป้องปรามนิวเคลียร์ร่วมกัน
สำนักข่าวกลางเกาหลี ( เคซีเอ็นเอ ) กระบอกเสียงของรัฐบาลเปียงยาง เผยแพร่แถลงการณ์ของกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีเหนือ วิพากษ์วิจารณ์ว่า ท่าทีและความเคลื่อนไหวของรัฐบาลวอชิงตัน รวมถึงกลุ่มประเทศบริวาร เป็นเพียงวาทกรรมที่ไร้ความหมาย และความร่วมมือในการสร้างภัยคุกคามทางนิวเคลียร์ต่อเกาหลีเหนือนั้น จะไม่มีวันสั่นคลอนหรือส่งผลกระทบต่อสถานะของประเทศในฐานะรัฐผู้ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ที่ไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้
สำนักข่าวกลางเกาหลี ( เคซีเอ็นเอ ) กระบอกเสียงของรัฐบาลเปียงยาง เผยแพร่แถลงการณ์ของกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีเหนือ วิพากษ์วิจารณ์ว่า ท่าทีและความเคลื่อนไหวของรัฐบาลวอชิงตัน รวมถึงกลุ่มประเทศบริวาร เป็นเพียงวาทกรรมที่ไร้ความหมาย และความร่วมมือในการสร้างภัยคุกคามทางนิวเคลียร์ต่อเกาหลีเหนือนั้น จะไม่มีวันสั่นคลอนหรือส่งผลกระทบต่อสถานะของประเทศในฐานะรัฐผู้ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ที่ไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้