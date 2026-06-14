นิด้าโพลเผยคนจนส่วนใหญ่ค้านตัดสิทธิคนมีรถ - ถูกนำชื่อลดหย่อนภาษี

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น นิด้าโพล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลการสำรวจเรื่อง จนจริงเปล่า ? ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 8-10 มิถุนายน 2569 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่มีรายได้ไม่เกิน 10,000 บาทต่อเดือน รวมถึงผู้ที่ไม่มีรายได้ กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศ รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,310 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ที่ประชาชนจะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในปี 2569 พบว่า กลุ่มผู้มีรายได้น้อยส่วนใหญ่ เห็นด้วยกับการจำกัดสิทธิเรื่องที่อยู่อาศัยและเงินฝาก แต่ไม่เห็นด้วยกับการตัดสิทธิคนมีรถยนต์ รวมถึงผู้ที่ถูกนำชื่อไปใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้
ขณะที่กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 62.52 ยืนยันหนักแน่นว่า ตนเป็นคนจนที่ควรได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐ
ขณะที่กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 62.52 ยืนยันหนักแน่นว่า ตนเป็นคนจนที่ควรได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐ