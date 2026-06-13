UNODC แถลงการณ์แสดงความอาลัยต่อการสิ้นพระชนม์ของ "เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา"

สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก ออกแถลงการณ์แสดงความอาลัยต่อการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยเน้นย้ำถึงพระกรณียกิจอันทรงคุณค่าที่ทรงอุทิศพระองค์ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้เปราะบางและผู้ด้อยโอกาสในสังคม ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจและสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้แก่ชีวิตผู้คนอย่างกว้างขวาง
แถลงการณ์ระบุว่า พระองค์ทรงมีความสนพระทัยอย่างลึกซึ้งในสวัสดิภาพของผู้ที่อยู่ในระบบยุติธรรม โดยทรงเป็นผู้นำและผู้สนับสนุนหลักในการปฏิรูปรหัสกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาให้มีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกคนอย่างเท่าเทียม พระวิริยอุตสาหะของพระองค์ในการขับเคลื่อนมาตรฐานระหว่างประเทศเพื่อการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิง และมาตรการที่มิใช่การคุมขัง หรือที่ทั่วโลกจักกันในนาม "ข้อกำหนดกรุงเทพ" (The Bangkok Rules) ได้กลายเป็นมรดกทางปัญญาที่ยั่งยืนและสร้างประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติ
นอกจากนี้ ในฐานะที่ทรงดำรงตำแหน่งทูตสันถวไมตรีด้านหลักนิติธรรมของ UNODC ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พระองค์ไม่เพียงแต่ทรงเป็นกระบอกเสียงสำคัญในการส่งเสริมความยุติธรรมในประเทศไทยเท่านั้น แต่ยังทรงเป็นแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ให้แก่ผู้คนทั่วทั้งภูมิภาคและในระดับสากล บทบาทอันโดดเด่นนี้สะท้อนถึงพระอัจฉริยภาพและความมุ่งมั่นอย่างเด็ดเดี่ยวในการสร้างสรรค์สังคมที่เกื้อกูลและเป็นธรรม ซึ่งการสูญเสียครั้งนี้ถือเป็นการสูญเสียบุคคลสำคัญผู้จุดประกายการพัฒนาความยุติธรรมทางอาญาระดับโลก
แถลงการณ์ระบุว่า พระองค์ทรงมีความสนพระทัยอย่างลึกซึ้งในสวัสดิภาพของผู้ที่อยู่ในระบบยุติธรรม โดยทรงเป็นผู้นำและผู้สนับสนุนหลักในการปฏิรูปรหัสกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาให้มีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกคนอย่างเท่าเทียม พระวิริยอุตสาหะของพระองค์ในการขับเคลื่อนมาตรฐานระหว่างประเทศเพื่อการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิง และมาตรการที่มิใช่การคุมขัง หรือที่ทั่วโลกจักกันในนาม "ข้อกำหนดกรุงเทพ" (The Bangkok Rules) ได้กลายเป็นมรดกทางปัญญาที่ยั่งยืนและสร้างประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติ
นอกจากนี้ ในฐานะที่ทรงดำรงตำแหน่งทูตสันถวไมตรีด้านหลักนิติธรรมของ UNODC ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พระองค์ไม่เพียงแต่ทรงเป็นกระบอกเสียงสำคัญในการส่งเสริมความยุติธรรมในประเทศไทยเท่านั้น แต่ยังทรงเป็นแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ให้แก่ผู้คนทั่วทั้งภูมิภาคและในระดับสากล บทบาทอันโดดเด่นนี้สะท้อนถึงพระอัจฉริยภาพและความมุ่งมั่นอย่างเด็ดเดี่ยวในการสร้างสรรค์สังคมที่เกื้อกูลและเป็นธรรม ซึ่งการสูญเสียครั้งนี้ถือเป็นการสูญเสียบุคคลสำคัญผู้จุดประกายการพัฒนาความยุติธรรมทางอาญาระดับโลก