พระสหายร่วมรุ่น "พระองค์ภา" เผยเรื่องเล่าวันวานในรั้วโรงเรียนราชินี

คุณณัฐกานต์ สุรกิจบรรหาร ผู้แทนนักเรียนเก่า รุ่น 91 โพสต์เล่าย้อนถึงความประทับใจที่มีถึง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
บันทึกไว้เป็นความทรงจำ CHAPTER1 คงเป็นโชคชะตา หรือฟ้าลิขิตก็ไม่ทราบ ที่ทำให้ข้าพเจ้าสอบไม่ติดโรงเรียนราชินีบน ณ บางกระบือ แต่กลับได้เข้าเรียนที่โรงเรียนราชินี ณ ปากคลองตลาด ซึ่งไกลบ้านกว่ามากแบบสบายบรื๋ออออ ชีวิตช่วงประถมถึงมัธยมต้นในรั้วราชินีของข้าพเจ้า ก็เป็นวันธรรมดาวันหนึ่งเหมือนเด็กนักเรียนทั่วไป ตั้งแต่ประถม ข้าพเจ้ารู้ว่ามีเพื่อนร่วมรุ่นคนหนึ่งชื่อ พระองค์ภา ทุกคนเรียกกันสั้น ๆ ว่า ท่าน และพวกเราก็กลายเป็นพระสหายร่วมรุ่นโดยอัตโนมัติ เห็นหน้ากันทุกวัน เรียนชั้นเดียวกัน กินข้าวโรงอาหารเดียวกัน เล่นสนามเด็กเล่นเดียวกัน เดินสวนกันไปมาเป็นเรื่องปกติ ไม่เหมือนในนิยายหรือละครเรื่องไหนที่เขียนกันขึ้นมา เรื่องจริงคือช่างเรียบง่าย สบายๆ ทุกเช้าจะมีขบวนเสด็จเข้าทางประตูด้านหลังโรงเรียน และทุกเย็นก็เสด็จกลับ เป็นภาพที่คุ้นตาตลอดหลายปี พวกเราทุกคนทั้งรุ่น รวมถึงรุ่นพี่รุ่นน้อง เข้าแถวกลางแดดด้วยกัน ทุกเช้า ไม่มีใครได้สิทธิพิเศษ เธอร้อน ฉันก็ร้อน เรียนด้วยกัน กินข้าวด้วยกัน ดื่มนมตอนบ่ายด้วยกัน วิ่งเล่น ซื้อขนมหลังเลิกเรียน ชีวิตเด็ก ๆ ก็วนเวียนเรียบง่ายเช่นนั้น
เมื่อขึ้น ม.3/1 ปีการศึกษา 2535 โดยมีครูหมูเป็นครูประจำชั้น ข้าพเจ้าผู้ทักได้ทุกคน รู้จักแทบทั้งรุ่น ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเริ่มสนิทกับพระองค์ภาตั้งแต่เมื่อไหร่ รู้ตัวอีกที ก็กลายเป็นเพื่อนเล่นที่ไปไหนมาไหนด้วยกันแบบงง ๆ จากเดินเล่นในโรงเรียน กลายเป็นได้ตามเสด็จไปงานต่าง ๆ ไปวังอัมพรฯ ไปงานดอกไม้ที่ฮิลตัน อย่างเกร็งสุด โดนบรีฟหนักสุด ไปงานสังสรรค์กับพระญาติของท่าน ไปเที่ยวสยามฯ และแดนเนรมิต จนคุณครูต้องเพิ่มบทเรียนเรื่องมารยาทให้เป็นพิเศษ
มีอยู่ครั้งหนึ่ง งอนกันด้วยเรื่องเล็กน้อยจนคุณครูหมูต้องมาเป็นคนไกล่เกลี่ย โธ่…ก็ยังเป็นเด็กผู้หญิงใส ๆ กันอยู่นี่นา ปีนั้นเหมือนจะเป็นปีชงของข้าพเจ้าด้วย ไม่รู้อะไรเกิดก่อนหลัง แต่เกิดขึ้นในปีเดียวกันอย่างแน่นอน
1.ตอนเข้าค่ายยุวกาชาดที่ราชบุรี ข้าพเจ้าพลัดตกจากฐานกิจกรรมจนข้อเท้าแพลง พระองค์ภาทรงมีน้ำพระทัยเสด็จมาเยี่ยมถึงห้องพยาบาล ทำให้คืนนั้นได้นอนห้องพยาบาลแทนเต็นท์ แต่ก็อดสนุกกับรอบกองไฟ
2.ต่อมา ขณะซ้อมเดินแบบที่ตึกสว่างวัฒนา อยู่ ๆ ก็ปวดท้องอย่างหนักจนเดินไม่ไหว คุณป้าพยาบาลพระพี่เลี้ยงที่อยู่ในเหตุการณ์เข้ามาช่วยดูแล ก่อนที่โรงเรียนจะโทรฯ แจ้งที่บ้าน และเรื่องก็จบลงที่โรงพยาบาลพญาไท สุดท้ายต้องผ่าตัดไส้ติ่ง หนึ่งในความทรงจำที่งดงามที่สุด คือการที่พระองค์ภาเสด็จเยี่ยมข้าพเจ้าที่โรงพยาบาลพญาไทเป็นการส่วนพระองค์
วันนั้นข้าพเจ้าซึ่งกำลังพักฟื้นอยู่บนเตียง ได้รับการย้ายไปยังห้องรับรองขนาดใหญ่เพื่อรับการเสด็จ โดยที่ไม่ได้ทราบล่วงหน้าเลย จำบทสนทนาในวันนั้น ไม่ได้ทั้งหมด แต่จำได้ว่าข้าพเจ้ากังวลเรื่องแผลเป็น และอยากกลับไปเรียนเร็ว ๆ ซึ่งพระองค์ภาทรงให้กำลังใจเป็นอย่างมาก เป็นน้ำพระทัยที่ข้าพเจ้าจะจดจำไว้เสมอ มิลืมเลือนจากใจไปได้เลย ทุกครั้งที่นึกถึงเหตุการณ์ทุก ๆ สิ่งที่เกิดขึ้นนั้น ข้าพเจ้าก็ยังคงรู้สึกซาบซึ้งและดีใจไม่เปลี่ยนแปลง
บันทึกไว้เป็นความทรงจำ CHAPTER1 คงเป็นโชคชะตา หรือฟ้าลิขิตก็ไม่ทราบ ที่ทำให้ข้าพเจ้าสอบไม่ติดโรงเรียนราชินีบน ณ บางกระบือ แต่กลับได้เข้าเรียนที่โรงเรียนราชินี ณ ปากคลองตลาด ซึ่งไกลบ้านกว่ามากแบบสบายบรื๋ออออ ชีวิตช่วงประถมถึงมัธยมต้นในรั้วราชินีของข้าพเจ้า ก็เป็นวันธรรมดาวันหนึ่งเหมือนเด็กนักเรียนทั่วไป ตั้งแต่ประถม ข้าพเจ้ารู้ว่ามีเพื่อนร่วมรุ่นคนหนึ่งชื่อ พระองค์ภา ทุกคนเรียกกันสั้น ๆ ว่า ท่าน และพวกเราก็กลายเป็นพระสหายร่วมรุ่นโดยอัตโนมัติ เห็นหน้ากันทุกวัน เรียนชั้นเดียวกัน กินข้าวโรงอาหารเดียวกัน เล่นสนามเด็กเล่นเดียวกัน เดินสวนกันไปมาเป็นเรื่องปกติ ไม่เหมือนในนิยายหรือละครเรื่องไหนที่เขียนกันขึ้นมา เรื่องจริงคือช่างเรียบง่าย สบายๆ ทุกเช้าจะมีขบวนเสด็จเข้าทางประตูด้านหลังโรงเรียน และทุกเย็นก็เสด็จกลับ เป็นภาพที่คุ้นตาตลอดหลายปี พวกเราทุกคนทั้งรุ่น รวมถึงรุ่นพี่รุ่นน้อง เข้าแถวกลางแดดด้วยกัน ทุกเช้า ไม่มีใครได้สิทธิพิเศษ เธอร้อน ฉันก็ร้อน เรียนด้วยกัน กินข้าวด้วยกัน ดื่มนมตอนบ่ายด้วยกัน วิ่งเล่น ซื้อขนมหลังเลิกเรียน ชีวิตเด็ก ๆ ก็วนเวียนเรียบง่ายเช่นนั้น
เมื่อขึ้น ม.3/1 ปีการศึกษา 2535 โดยมีครูหมูเป็นครูประจำชั้น ข้าพเจ้าผู้ทักได้ทุกคน รู้จักแทบทั้งรุ่น ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเริ่มสนิทกับพระองค์ภาตั้งแต่เมื่อไหร่ รู้ตัวอีกที ก็กลายเป็นเพื่อนเล่นที่ไปไหนมาไหนด้วยกันแบบงง ๆ จากเดินเล่นในโรงเรียน กลายเป็นได้ตามเสด็จไปงานต่าง ๆ ไปวังอัมพรฯ ไปงานดอกไม้ที่ฮิลตัน อย่างเกร็งสุด โดนบรีฟหนักสุด ไปงานสังสรรค์กับพระญาติของท่าน ไปเที่ยวสยามฯ และแดนเนรมิต จนคุณครูต้องเพิ่มบทเรียนเรื่องมารยาทให้เป็นพิเศษ
มีอยู่ครั้งหนึ่ง งอนกันด้วยเรื่องเล็กน้อยจนคุณครูหมูต้องมาเป็นคนไกล่เกลี่ย โธ่…ก็ยังเป็นเด็กผู้หญิงใส ๆ กันอยู่นี่นา ปีนั้นเหมือนจะเป็นปีชงของข้าพเจ้าด้วย ไม่รู้อะไรเกิดก่อนหลัง แต่เกิดขึ้นในปีเดียวกันอย่างแน่นอน
1.ตอนเข้าค่ายยุวกาชาดที่ราชบุรี ข้าพเจ้าพลัดตกจากฐานกิจกรรมจนข้อเท้าแพลง พระองค์ภาทรงมีน้ำพระทัยเสด็จมาเยี่ยมถึงห้องพยาบาล ทำให้คืนนั้นได้นอนห้องพยาบาลแทนเต็นท์ แต่ก็อดสนุกกับรอบกองไฟ
2.ต่อมา ขณะซ้อมเดินแบบที่ตึกสว่างวัฒนา อยู่ ๆ ก็ปวดท้องอย่างหนักจนเดินไม่ไหว คุณป้าพยาบาลพระพี่เลี้ยงที่อยู่ในเหตุการณ์เข้ามาช่วยดูแล ก่อนที่โรงเรียนจะโทรฯ แจ้งที่บ้าน และเรื่องก็จบลงที่โรงพยาบาลพญาไท สุดท้ายต้องผ่าตัดไส้ติ่ง หนึ่งในความทรงจำที่งดงามที่สุด คือการที่พระองค์ภาเสด็จเยี่ยมข้าพเจ้าที่โรงพยาบาลพญาไทเป็นการส่วนพระองค์
วันนั้นข้าพเจ้าซึ่งกำลังพักฟื้นอยู่บนเตียง ได้รับการย้ายไปยังห้องรับรองขนาดใหญ่เพื่อรับการเสด็จ โดยที่ไม่ได้ทราบล่วงหน้าเลย จำบทสนทนาในวันนั้น ไม่ได้ทั้งหมด แต่จำได้ว่าข้าพเจ้ากังวลเรื่องแผลเป็น และอยากกลับไปเรียนเร็ว ๆ ซึ่งพระองค์ภาทรงให้กำลังใจเป็นอย่างมาก เป็นน้ำพระทัยที่ข้าพเจ้าจะจดจำไว้เสมอ มิลืมเลือนจากใจไปได้เลย ทุกครั้งที่นึกถึงเหตุการณ์ทุก ๆ สิ่งที่เกิดขึ้นนั้น ข้าพเจ้าก็ยังคงรู้สึกซาบซึ้งและดีใจไม่เปลี่ยนแปลง