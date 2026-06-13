ปธ.กมธ.ป.ป.ช.เดินหน้าดึง 3 ฝ่ายทำงานร่วม หวังปราบโกง ต้านคอร์รัปชัน

นายอาสพลธ์ สรรณ์ไตรภพ สส.ศรีสะเกษ พรรคภูมิใจไทย (ภท.) ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร (กมธ.ป.ป.ช.) เปิดเผยว่า หลังจาก กมธ.ป.ป.ช. ได้เดินทางไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนแนวทางความร่วมมือกับ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ซึ่งเห็นชัดว่า การปราบโกงให้ได้ผล ต้องอาศัย 3 ส่วนทำงานร่วมกัน คือ 1.รัฐสภา ทำหน้าที่ตรวจสอบ ผลักดันกฎหมาย และติดตามหน่วยงานรัฐ 2.ภาคประชาสังคม ช่วยเฝ้าระวัง แจ้งเบาะแส และสะท้อนปัญหาจริง 3.ประชาชน คือพลังสำคัญที่สุดในการไม่ยอมรับการทุจริต ดังนั้น กมธ.ป.ป.ช. จึงได้ประสานความร่วมมือเพื่อเดินหน้าต่อใน 2 เรื่องสำคัญ คือ เรื่องแรก ผลักดันให้เรื่องร้องเรียนที่มีข้อมูลและพยาน หลักฐานเพียงพอ สามารถเข้าสู่การพิจารณาได้รวดเร็ว เป็นระบบ และส่งต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง เรื่องที่สอง สนับสนุนการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับช่องทางแจ้งเบาะแส เช่น แพลตฟอร์ม ACT Ai เพื่อให้ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการทุจริตได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ