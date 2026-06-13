"ในหลวง-พระราชินี"และพระบรมวงศานุวงศ์ ทรงร่วมขบวนเชิญพระศพ“สมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ“ เสด็จฯไปยังพระบรมมหาราชวัง

วันที่ 13 มิ.ย.2569 เวลา 15.55 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เจ้าคุณพระสินีนาถ พิลาสกัลยาณี ออกจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปในการพระราชทานน้ำสรงพระศพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรรราชธิดา ณ พระที่นั่งพิมานรัตยา ในพระบรมมหาราชวัง
เมื่อเสด็จพระราชดำเนินฯ ถึงอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ เสด็จขึ้นชั้น 29 ในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ท่านผู้หญิงสิริกิตยา เจนเซน รอรับเสด็จ
จากนั้นเวลา 16.26 น. สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เดินนำขบวนเชิญพระศพลงจากอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ คณะแพทย์และพยาบาลที่ถวายการรักษาพยาบาลเลื่อนพระแท่นพยาบาล เชิญพระศพเข้าสู่ลิฟต์ เมื่อเชิญพระศพถึงชั้นล่างของอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ คณะแพทย์และพยาบาลเชิญพระแท่นพยาบาลพระบรมศพขึ้นรถยนต์หลวง ทะเบียน ร.ย.ล. 1 ด.0929 เชิญพระศพออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย ไปยังพระบรมมหาราชวัง
จากนั้นรถยนต์หลวงเชิญพระศพ เคลื่อนออกจากอาคารภูมิสิริมังคลานุรณ์ ผ่านอาคารอานันทมหิดล อาคารศูนย์อาหารทวีวงศ์ถวัลยศักดิ์ อาคารนวมินทร์-คัคณางค์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมีคณะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยนิสิตแพทย์ นักศึกษาพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และประชาชน พร้อมใจกันก้มกราบถวายความอาลัยและร่ำไห้ ตลอดเส้นทางที่ขบวนเชิญพระศพเคลื่อนผ่านตามเส้นทาง
ทั้งนี้ เวลา 17.04 น. ขบวนรถเคลื่อนพระศพถึงพระบรมมหาราชวังแล้ว โดยเข้าทางประตูวิเศษไชยศรี ประตูพิมานไชยศรี รถยนต์หลวงเชิญพระศพเทียบทางด้านซ้ายประตูพรหมโสภา และเชิญพระแท่นพยาบาลพระศพลงจากรถยนต์หลวง เชิญพระศพขึ้นพระที่นั่งพิมานรัตยา
เมื่อเสด็จพระราชดำเนินฯ ถึงอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ เสด็จขึ้นชั้น 29 ในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ท่านผู้หญิงสิริกิตยา เจนเซน รอรับเสด็จ
จากนั้นเวลา 16.26 น. สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เดินนำขบวนเชิญพระศพลงจากอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ คณะแพทย์และพยาบาลที่ถวายการรักษาพยาบาลเลื่อนพระแท่นพยาบาล เชิญพระศพเข้าสู่ลิฟต์ เมื่อเชิญพระศพถึงชั้นล่างของอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ คณะแพทย์และพยาบาลเชิญพระแท่นพยาบาลพระบรมศพขึ้นรถยนต์หลวง ทะเบียน ร.ย.ล. 1 ด.0929 เชิญพระศพออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย ไปยังพระบรมมหาราชวัง
จากนั้นรถยนต์หลวงเชิญพระศพ เคลื่อนออกจากอาคารภูมิสิริมังคลานุรณ์ ผ่านอาคารอานันทมหิดล อาคารศูนย์อาหารทวีวงศ์ถวัลยศักดิ์ อาคารนวมินทร์-คัคณางค์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมีคณะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยนิสิตแพทย์ นักศึกษาพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และประชาชน พร้อมใจกันก้มกราบถวายความอาลัยและร่ำไห้ ตลอดเส้นทางที่ขบวนเชิญพระศพเคลื่อนผ่านตามเส้นทาง
ทั้งนี้ เวลา 17.04 น. ขบวนรถเคลื่อนพระศพถึงพระบรมมหาราชวังแล้ว โดยเข้าทางประตูวิเศษไชยศรี ประตูพิมานไชยศรี รถยนต์หลวงเชิญพระศพเทียบทางด้านซ้ายประตูพรหมโสภา และเชิญพระแท่นพยาบาลพระศพลงจากรถยนต์หลวง เชิญพระศพขึ้นพระที่นั่งพิมานรัตยา