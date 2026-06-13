"หลวงพ่อเปลว กตปุญฺโญ" อุปราชาแห่งเกจิภาคตะวันออก ละสังขารอย่างสงบแล้ว

พระครูมงคลธรรมวาที หรือ หลวงพ่อเปลว กตปุญฺโญ อดีตเจ้าอาวาสวัดเจ็ดลูกเนิน อุปราชาแห่งเกจิภาคตะวันออก ละสังขารอย่างสงบแล้ว ด้วยโรคมะเร็ง ที่โรงพยาบาลระยอง เมื่อเวลา 11.30 น. วานนี้ สิริอายุ 86 ปี 66 พรรษา นำมาซึ่งความโศกเศร้าแก่พุทธศาสนิกชนที่เคารพศรัทธาในวัตรปฏิบัติอันงดงามอย่างยิ่ง
ทั้งนี้ มีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพหลวงปู่เปลว ที่วัดเจ็ดลูกเนิน หมู่ 10 ตำบลชากบก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ในเวลา 16.00 น. วันนี้ (13 มิ.ย.) โดยมี พระครูสุทัศน์ธรรมาภิรม (ณรงค์ศักดิ์ วายาโม) ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอบ้านค่าย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายวิจิตร พาพลงาม นายอำเภอบ้านค่าย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความอาลัย มีพระสงฆ์ ข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่น และศิษยานุศิษย์จากทั่วสารทิศเดินทางมาร่วมพิธีและกราบสรีระสังขารของหลวงปู่เป็นครั้งสุดท้ายอย่างเนืองแน่น
ทั้งนี้ มีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพหลวงปู่เปลว ที่วัดเจ็ดลูกเนิน หมู่ 10 ตำบลชากบก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ในเวลา 16.00 น. วันนี้ (13 มิ.ย.) โดยมี พระครูสุทัศน์ธรรมาภิรม (ณรงค์ศักดิ์ วายาโม) ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอบ้านค่าย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายวิจิตร พาพลงาม นายอำเภอบ้านค่าย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความอาลัย มีพระสงฆ์ ข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่น และศิษยานุศิษย์จากทั่วสารทิศเดินทางมาร่วมพิธีและกราบสรีระสังขารของหลวงปู่เป็นครั้งสุดท้ายอย่างเนืองแน่น