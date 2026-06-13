อียูตกลงคงเกณฑ์ชดเชยค่าเสียหายเที่ยวบินล่าช้าไว้ที่ 3 ชั่วโมงในร่าง กม.สิทธิผู้โดยสาร

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. ว่า ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปตกลงที่จะคงเกณฑ์ชดเชยค่าเสียหายเที่ยวบินล่าช้า ไว้ที่ 3 ชั่วโมง ในร่างกฎหมายสิทธิผู้โดยสารทางอากาศฉบับต่อไปของอียู และจะเรียกร้องให้มีการเปิดเผยราคาค่าธรรมเนียมสัมภาระติดตัวขึ้นเครื่อง ให้โปร่งใสมากยิ่งขึ้น
รัฐสภายุโรป และประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป มีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันเกี่ยวกับมาตรการต่าง ๆ ซึ่งคณะกรรมาธิการยุโรปเสนอขึ้น หลังคณะกรรมาธิการเสนอเพิ่มเกณฑ์การชดเชยเป็น 4 ชั่วโมง ขณะที่ประเทศสมาชิกต้องการจำกัดจำนวนเงินชดเชยไว้ที่ 500 ยูโร หรือราว 19,014 บาท
รัฐสภายุโรป และประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป มีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันเกี่ยวกับมาตรการต่าง ๆ ซึ่งคณะกรรมาธิการยุโรปเสนอขึ้น หลังคณะกรรมาธิการเสนอเพิ่มเกณฑ์การชดเชยเป็น 4 ชั่วโมง ขณะที่ประเทศสมาชิกต้องการจำกัดจำนวนเงินชดเชยไว้ที่ 500 ยูโร หรือราว 19,014 บาท