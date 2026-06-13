อินเดียคาด 2 สัปดาห์หน้านี้ ปริมาณฝนมีค่าแนวโน้มต่ำกว่าค่าเฉลี่ย

สำนักงานอุตุนิยมวิทยาอินเดีย (ไอเอ็มดี) คาดการณ์ว่า อินเดียมีแนวโน้มได้รับปริมาณฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในช่วง 2 สัปดาห์ข้างหน้านี้ โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางและภาคเหนือ เนื่องจากอิทธิพลของปรากฏการณ์คลื่นกระแสลมตะวันตก (Western Disturbances) ส่งผลให้การเคลื่อนตัวของลมมรสุมประจำปีชะลอตัวลง
คลื่นกระแสลมตะวันตก คือระบบสภาพอากาศที่พัดมาจากทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ซึ่งมักจะนำพาฝนและหิมะมาสู่ภาคเหนือของอินเดีย และในบางครั้งอาจส่งผลกระทบขัดขวางการเคลื่อนตัวของลมมรสุมได้
ทั้งนี้ ลมมรสุมประจำปีถือเป็นแหล่งกักเก็บน้ำฝนถึงประมาณ 70% ของปริมาณน้ำฝนตลอดทั้งปีของประเทศ และช่วยเติมเต็มแหล่งน้ำสำคัญในระบบเศรษฐกิจของอินเดีย ซึ่งพื้นที่เกษตรกรรมเกือบครึ่งหนึ่ง ยังคงขาดแคลนระบบชลประทาน และประชากรราวครึ่งหนึ่งของประเทศต้องพึ่งพาการเกษตรในการเลี้ยงชีพ
คลื่นกระแสลมตะวันตก คือระบบสภาพอากาศที่พัดมาจากทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ซึ่งมักจะนำพาฝนและหิมะมาสู่ภาคเหนือของอินเดีย และในบางครั้งอาจส่งผลกระทบขัดขวางการเคลื่อนตัวของลมมรสุมได้
ทั้งนี้ ลมมรสุมประจำปีถือเป็นแหล่งกักเก็บน้ำฝนถึงประมาณ 70% ของปริมาณน้ำฝนตลอดทั้งปีของประเทศ และช่วยเติมเต็มแหล่งน้ำสำคัญในระบบเศรษฐกิจของอินเดีย ซึ่งพื้นที่เกษตรกรรมเกือบครึ่งหนึ่ง ยังคงขาดแคลนระบบชลประทาน และประชากรราวครึ่งหนึ่งของประเทศต้องพึ่งพาการเกษตรในการเลี้ยงชีพ