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วอชิงตันอ้างปัญหาสภาพอากาศ จนเลยกำหนดเส้นตายลบชื่อ "โดนัลด์ ทรัมป์" จากศูนย์เคนเนดี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. ว่า รัฐบาลวอชิงตันพลาดกำหนดเส้นตายที่ศาลสั่งให้ลบชื่อ โดนัลด์ ทรัมป์ ออกจากศูนย์เคนเนดี โดยกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ระบุในเอกสารที่ยื่นต่อศาล ก่อนถึงกำหนดเส้นตายว่า ความล่าช้าเกิดจากพายุฝนฟ้าคะนอง ที่อาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของคนงาน และขอขยายเวลาออกไปจนถึงเที่ยงวันนี้ (13 มิ.ย.)

อย่างไรก็ดี คนงานเริ่มดำเนินการปลดป้ายทรัมป์ เมื่อเวลาประมาณ 13:20 น. วันนี้ ตามเวลาประเทศไทย