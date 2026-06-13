วอชิงตันอ้างปัญหาสภาพอากาศ จนเลยกำหนดเส้นตายลบชื่อ "โดนัลด์ ทรัมป์" จากศูนย์เคนเนดี

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. ว่า รัฐบาลวอชิงตันพลาดกำหนดเส้นตายที่ศาลสั่งให้ลบชื่อ โดนัลด์ ทรัมป์ ออกจากศูนย์เคนเนดี โดยกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ระบุในเอกสารที่ยื่นต่อศาล ก่อนถึงกำหนดเส้นตายว่า ความล่าช้าเกิดจากพายุฝนฟ้าคะนอง ที่อาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของคนงาน และขอขยายเวลาออกไปจนถึงเที่ยงวันนี้ (13 มิ.ย.)
อย่างไรก็ดี คนงานเริ่มดำเนินการปลดป้ายทรัมป์ เมื่อเวลาประมาณ 13:20 น. วันนี้ ตามเวลาประเทศไทย
อย่างไรก็ดี คนงานเริ่มดำเนินการปลดป้ายทรัมป์ เมื่อเวลาประมาณ 13:20 น. วันนี้ ตามเวลาประเทศไทย