ข่าวจริง! กทม.จัดหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการฟรีที่ สน.ดอนเมือง

จากที่มีการเผยแพร่เรื่อง กรุงเทพมหานครจัดหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการฟรีที่สถานีตำรวจนครบาลดอนเมืองนั้น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ตรวจสอบโดย เพจทางการกรุงเทพมหานคร พบว่า เป็นข้อมูลจริง
ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร โดยหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ เปิดให้บริการทำหมันสัตว์เลี้ยง ฉีดฝังไมโครชิป และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขและแมว โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ภายในกิจกรรม “การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนริมคลองเปรมประชากร คนไทย คลองเปรมสายน้ำเดียวกัน เราบางกอก เมืองปทุมธานี กรุงศรีอยุธยา” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ 3 มิถุนายน 2569
สำหรับกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 -14 มิถุนายน 2569 ที่สถานีตำรวจนครบาลดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร โดยหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ เปิดให้บริการทำหมันสัตว์เลี้ยง ฉีดฝังไมโครชิป และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขและแมว โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ภายในกิจกรรม “การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนริมคลองเปรมประชากร คนไทย คลองเปรมสายน้ำเดียวกัน เราบางกอก เมืองปทุมธานี กรุงศรีอยุธยา” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ 3 มิถุนายน 2569
สำหรับกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 -14 มิถุนายน 2569 ที่สถานีตำรวจนครบาลดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร