ยะลาจัดพิธีสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายเป็นพระกุศล เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

วันนี้ (13 มิ.ย.) จังหวัดยะลา จัดพิธีสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ ศาลาการเปรียญ วัดพุทธภูมิ พระอารามหลวง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เพื่อเปิดโอกาสให้ข้าราชการและพสกนิกรทุกหมู่เหล่าได้แสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ในการนี้ ได้รับความเมตตาจาก พระเทพวชิรนายก เจ้าคณะจังหวัดยะลา และเจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมี นายวีรพัฒน์ บุณฑริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งผู้เข้าร่วมพิธีต่างแต่งกายด้วยเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกข์ และชุดสุภาพโทนสีดำเพื่อถวายพระเกียรติยศ ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความโศกเศร้าและความอาลัยอย่างสุดซึ้ง
ในการนี้ ได้รับความเมตตาจาก พระเทพวชิรนายก เจ้าคณะจังหวัดยะลา และเจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมี นายวีรพัฒน์ บุณฑริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งผู้เข้าร่วมพิธีต่างแต่งกายด้วยเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกข์ และชุดสุภาพโทนสีดำเพื่อถวายพระเกียรติยศ ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความโศกเศร้าและความอาลัยอย่างสุดซึ้ง