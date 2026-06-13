"จุลพันธ์" เผยร่างแก้ไข รธน.ของ พท.อยู่ขั้นดำเนินการ เล็งล่าชื่อ สส.ต่อหากเห็นตรงกัน

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในฐานะ สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงความคืบหน้าการเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทย หลังมีการชะลอเพื่อปรับแก้เนื้อหากรณี สส.พรรคภูมิใจไทย ถอนรายชื่อ ว่า พรรคเพื่อไทยมีคณะทำงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ดำเนินการอยู่ โดยจะนำเนื้อหาที่มีการร่างเข้าที่ประชุม สส. ของพรรคภายในสัปดาห์หน้า หากเห็นตรงกันไม่มีอะไรต้องปรับแก้ ก็ล่าลายเซ็นของ สส. เพื่อยื่นเสนอต่อประธานรัฐสภาต่อไป
นายจุลพันธ์ กล่าวอีกว่า ร่างที่กำลังดำเนินการนั้น จะมีการปรับเนื้อหาในส่วนที่หลายฝ่ายกังวล เช่น ประเด็นที่มาของสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ไม่ให้ขัดคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ แต่ยังคงยึดหลักการความเป็นประชาธิปไตยให้ได้มากที่สุด
นายจุลพันธ์ กล่าวอีกว่า ร่างที่กำลังดำเนินการนั้น จะมีการปรับเนื้อหาในส่วนที่หลายฝ่ายกังวล เช่น ประเด็นที่มาของสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ไม่ให้ขัดคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ แต่ยังคงยึดหลักการความเป็นประชาธิปไตยให้ได้มากที่สุด