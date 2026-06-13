ปักกิ่งค้านสหรัฐฯ กล่าวหาบริษัทชั้นนำของจีนหนุนกองทัพปลดปล่อยประชาชน

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. ว่า นายหลิน เจียน โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีน กล่าวว่า รัฐบาลปักกิ่งมีความไม่พอใจอย่างรุนแรง และขอคัดค้านอย่างเด็ดขาด ต่อความเคลื่อนไหวของสหรัฐฯ ซึ่งเพิ่มรายชื่อบริษัทขนาดใหญ่หลายแห่งของจีน เช่น อาลีบาบา ไป่ตู้ และบีวายดี เข้าสู่บัญชีรายชื่อของกระทรวงกลาโหมสหรัฐ ที่ระบุว่า บริษัทเหล่านี้กำลังให้ความช่วยเหลือแก่กองทัพปลดปล่อยประชาชน ( พีแอลเอ )
ทั้งนี้ จีนมองว่า มาตรการดังกล่าวเป็นการกดดันบริษัทจีนอย่างไม่เป็นธรรม จึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลวอชิงตันยุติการดำเนินการดังกล่าวโดยทันที
ทั้งนี้ จีนมองว่า มาตรการดังกล่าวเป็นการกดดันบริษัทจีนอย่างไม่เป็นธรรม จึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลวอชิงตันยุติการดำเนินการดังกล่าวโดยทันที