ILO รับรองมาตรฐานการจ้างงานแพลตฟอร์ม ขยายความคุ้มครองไรเดอร์

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากนครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. ว่า องค์การแรงงานระหว่างประเทศ ตกลงจะใช้มาตรฐานการจ้างงานที่มีผลผูกพันเป็นครั้งแรก สำหรับแรงงานรับจ้างอิสระในภาคส่วนต่าง ๆ เช่น บริการเรียกรถ และส่งอาหาร ซึ่งอาจให้สิทธิแก่พวกเขาในเรื่องค่าจ้าง ความปลอดภัย และสวัสดิการทางสังคม โดยมาตรฐานการจ้างงานฉบับใหม่ที่องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ไอแอลโอ) รับรองในที่ประชุม ยังคงต้องได้รับการให้สัตยาบันจากรัฐบาลก่อนจะถูกบังคับใช้
ทั้งนี้ แม้อนุสัญญาจะยอมรับว่าแรงงานบนแพลตฟอร์มอาจเป็นลูกจ้าง หรือผู้รับเหมาอิสระ แต่ชุดการคุ้มครองฉบับแรก ซึ่งจะบังคับใช้ได้โดยไม่คำนึงถึงสถานะการจ้างงาน รวมถึงมาตรการด้านความปลอดภัย และสุขภาพในการทำงาน ค่าตอบแทนขั้นต่ำ และการคุ้มครองจากการเลิกจ้าง หรือการระงับการใช้งานที่ไม่เป็นธรรม
ทั้งนี้ แม้อนุสัญญาจะยอมรับว่าแรงงานบนแพลตฟอร์มอาจเป็นลูกจ้าง หรือผู้รับเหมาอิสระ แต่ชุดการคุ้มครองฉบับแรก ซึ่งจะบังคับใช้ได้โดยไม่คำนึงถึงสถานะการจ้างงาน รวมถึงมาตรการด้านความปลอดภัย และสุขภาพในการทำงาน ค่าตอบแทนขั้นต่ำ และการคุ้มครองจากการเลิกจ้าง หรือการระงับการใช้งานที่ไม่เป็นธรรม