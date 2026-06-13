ขร.ประสานระบบรางทุกเส้นทางรองรับ ปชช.เดินทางถวายน้ำสรง เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.) เปิดเผยว่า ขร. ได้ประสานผู้ให้บริการระบบรางทุกเส้นทาง เตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางของประชาชนที่จะเดินทางมาถวายน้ำสรง และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้เป็นไปอย่างเพียงพอ สะดวก และปลอดภัย พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ติดตามการดำเนินงานตามแผนอำนวยความสะดวก และความปลอดภัยอย่างใกล้ชิด อีกทั้งได้ประสานผู้ให้บริการระบบรถไฟฟ้าทุกเส้นทาง ให้เฝ้าติดตามสถานการณ์ผู้โดยสารผ่านระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) โดยเฉพาะช่วงเวลาที่มีประชาชนใช้บริการหนาแน่น หากพบว่ามีปริมาณผู้โดยสารเพิ่มสูงขึ้น ให้พิจารณาจัดเดินรถไฟฟ้าเสริม หรือเพิ่มความถี่ในการให้บริการ เพื่อให้สามารถรองรับการเดินทางของประชาชนได้อย่างเพียงพอ
นอกจากนี้ ขอให้ผู้ให้บริการพิจารณาเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ประจำจุดจำหน่ายบัตร และเหรียญโดยสาร รวมทั้งจัดเตรียมเครื่อง Tablet เพิ่มเติม เพื่อรองรับการสแกน QR Code กรณีประชาชนใช้สิทธิ ไทยช่วยไทย พลัส ในการซื้อบัตรหรือเหรียญโดยสาร ณ เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสารของระบบรถไฟฟ้า ส่วนกรณีมีประชาชนใช้บริการหนาแน่นมาก ขอให้ผู้ให้บริการพิจารณาจัดลำดับการเข้าใช้บริการของผู้โดยสาร(Group Release) เพื่อควบคุมปริมาณผู้โดยสารไม่ให้เกิดความแออัดบริเวณชานชาลา และภายในขบวนรถไฟฟ้า เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และมีความปลอดภัยสูงสุดในการเดินทาง
นอกจากนี้ ขอให้ผู้ให้บริการพิจารณาเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ประจำจุดจำหน่ายบัตร และเหรียญโดยสาร รวมทั้งจัดเตรียมเครื่อง Tablet เพิ่มเติม เพื่อรองรับการสแกน QR Code กรณีประชาชนใช้สิทธิ ไทยช่วยไทย พลัส ในการซื้อบัตรหรือเหรียญโดยสาร ณ เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสารของระบบรถไฟฟ้า ส่วนกรณีมีประชาชนใช้บริการหนาแน่นมาก ขอให้ผู้ให้บริการพิจารณาจัดลำดับการเข้าใช้บริการของผู้โดยสาร(Group Release) เพื่อควบคุมปริมาณผู้โดยสารไม่ให้เกิดความแออัดบริเวณชานชาลา และภายในขบวนรถไฟฟ้า เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และมีความปลอดภัยสูงสุดในการเดินทาง