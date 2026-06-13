ปณท เดินหน้าพัฒนา "พรอมต์ พาส วีซี วอลเล็ต" ยกระดับบริการไปรษณีย์ไทย

นายดนันท์ สุภัทรพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด(ปณท) เปิดเผยว่า ปณท เดินหน้าพัฒนา พรอมต์ พาส วีซี วอลเล็ต บริการใหม่ที่ยกระดับบริการของไปรษณีย์ไทย และช่วยให้ประชาชนสามารถจัดเก็บ รับ ส่ง และยืนยันเอกสารดิจิทัลได้อย่างสะดวกผ่านสมาร์ตโฟนเพียงเครื่องเดียว สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา ดิจิทัล ไอเดนติตี้ หรือ การพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล ของประเทศ ตามนโยบายรัฐบาล โดยเอกสารที่อยู่ในระบบมีความน่าเชื่อถือ ปลอดภัย ตรวจสอบได้ และได้รับการยอมรับตามมาตรฐานสากล