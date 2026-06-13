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ปณท เดินหน้าพัฒนา "พรอมต์ พาส วีซี วอลเล็ต" ยกระดับบริการไปรษณีย์ไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายดนันท์ สุภัทรพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด(ปณท)  เปิดเผยว่า  ปณท เดินหน้าพัฒนา พรอมต์ พาส วีซี วอลเล็ต บริการใหม่ที่ยกระดับบริการของไปรษณีย์ไทย และช่วยให้ประชาชนสามารถจัดเก็บ รับ ส่ง และยืนยันเอกสารดิจิทัลได้อย่างสะดวกผ่านสมาร์ตโฟนเพียงเครื่องเดียว สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา  ดิจิทัล ไอเดนติตี้ หรือ การพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล ของประเทศ ตามนโยบายรัฐบาล โดยเอกสารที่อยู่ในระบบมีความน่าเชื่อถือ ปลอดภัย ตรวจสอบได้ และได้รับการยอมรับตามมาตรฐานสากล