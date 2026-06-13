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"นิพิฏฐ์" ชื่นชม "ไอซ์ รักชนก" สมเป็นฝ่ายค้าน ตรวจสอบ TH-AI passport ของ "ไชยชนก"

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ อดีต สส.พัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า ขอชื่นชม สส.รักชนก ศรีนอก ในการตรวจสอบโครงการ TH-AI passport งบประมาณ 1,621 ล้าน ของรัฐมนตรีไชยชนก ชิดชอบ พรรคภูมิใจไทย

สำหรับบางเรื่องไม่เห็นด้วยกับเธอ แต่การตรวจสอบงบประมาณแผ่นดิน ในฐานะการเป็นฝ่ายค้าน ต้องยกให้เธอ การเป็นฝ่ายค้านมันต้องทำอย่างนี้ ฝ่ายค้านไม่มีหน้าที่ชื่นชมรัฐบาล แต่ในเรื่องสำคัญ เช่น ความมั่นคง หรือ เศรษฐกิจ ฝ่ายค้านอาจหาทางเลือกที่ดีกว่าให้ประเทศชาติ