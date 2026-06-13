"นิพิฏฐ์" ชื่นชม "ไอซ์ รักชนก" สมเป็นฝ่ายค้าน ตรวจสอบ TH-AI passport ของ "ไชยชนก"

นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ อดีต สส.พัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า ขอชื่นชม สส.รักชนก ศรีนอก ในการตรวจสอบโครงการ TH-AI passport งบประมาณ 1,621 ล้าน ของรัฐมนตรีไชยชนก ชิดชอบ พรรคภูมิใจไทย
สำหรับบางเรื่องไม่เห็นด้วยกับเธอ แต่การตรวจสอบงบประมาณแผ่นดิน ในฐานะการเป็นฝ่ายค้าน ต้องยกให้เธอ การเป็นฝ่ายค้านมันต้องทำอย่างนี้ ฝ่ายค้านไม่มีหน้าที่ชื่นชมรัฐบาล แต่ในเรื่องสำคัญ เช่น ความมั่นคง หรือ เศรษฐกิจ ฝ่ายค้านอาจหาทางเลือกที่ดีกว่าให้ประเทศชาติ
สำหรับบางเรื่องไม่เห็นด้วยกับเธอ แต่การตรวจสอบงบประมาณแผ่นดิน ในฐานะการเป็นฝ่ายค้าน ต้องยกให้เธอ การเป็นฝ่ายค้านมันต้องทำอย่างนี้ ฝ่ายค้านไม่มีหน้าที่ชื่นชมรัฐบาล แต่ในเรื่องสำคัญ เช่น ความมั่นคง หรือ เศรษฐกิจ ฝ่ายค้านอาจหาทางเลือกที่ดีกว่าให้ประเทศชาติ