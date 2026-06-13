อุทยานฯ แก่งกระจาน ทำบุญครบรอบ 45 ปี แห่งการก่อตั้ง เพื่อความเป็นสิริมงคล

นายมงคล ไชยภักดี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันครบรอบ 45 ปี แห่งการก่อตั้งอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงาน เจ้าหน้าที่ และผู้ปฏิบัติงาน โดยมีพิธีสักการะ ศาลพ่อปู่เขาเขียว สิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่เคารพ ศรัทธาของชาวแก่งกระจาน พร้อมประกอบพิธีถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป และร่วมกันอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ล่วงลับที่เคยปฏิบัติหน้าที่พิทักษ์ผืนป่าแห่งนี้
ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลา 45 ปี อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ได้ทำหน้าที่เป็นแหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่าอันทรงคุณค่า เป็นมรดกทางธรรมชาติที่สำคัญของประเทศ และเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สร้างประโยชน์แก่สังคมอย่างต่อเนื่อง ร่วมภาคภูมิใจและสืบสานเจตนารมณ์ในการอนุรักษ์ผืนป่ามรดกโลกแห่งนี้ ให้คงความอุดมสมบูรณ์สืบไป
ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลา 45 ปี อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ได้ทำหน้าที่เป็นแหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่าอันทรงคุณค่า เป็นมรดกทางธรรมชาติที่สำคัญของประเทศ และเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สร้างประโยชน์แก่สังคมอย่างต่อเนื่อง ร่วมภาคภูมิใจและสืบสานเจตนารมณ์ในการอนุรักษ์ผืนป่ามรดกโลกแห่งนี้ ให้คงความอุดมสมบูรณ์สืบไป