ผู้ว่าฯ เพชรบุรี เปิดฤดูกาลตัดทุเรียนมีดแรกประจำปี 69 พร้อมแคมเปญสุกเต็มพู ยกระดับคุณภาพ

สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมการขับเคลื่อนงานแปลงใหญ่ทุเรียน พร้อมเปิดตัวแคมเปญประชาสัมพันธ์ สุกเต็มพู ที่เมืองเพชร โดยมี ร้อยตำรวจโทภพชนก ชลานุเคราะห์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดฤดูกาลตัดทุเรียนมีดแรกประจำปี 2569 อย่างเป็นทางการ พร้อมด้วยนายวันชัย นิลวงศ์ เกษตรจังหวัดเพชรบุรี, นายคนึง ทองเที่ยง นายอำเภอหนองหญ้าปล้อง รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พี่น้องเกษตรกร และสื่อมวลชน ร่วมงาน ที่กลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียน (ไร่มหาชัย) หมู่ 2 และสวนลุงนิ่ม หมู่ 4 ตำบลยางน้ำกลัดเหนือ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เป็นการขานรับนโยบาย เกษตรแบบแปลงใหญ่ ของกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อยกระดับคุณภาพและเพิ่มขีดความสามารถทางการตลาด ซึ่งทุเรียนเมืองเพชร โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอหนองหญ้าปล้องนั้น มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่หาจับตัวยาก คือ เม็ดลีบ เนื้อนุ่ม ละมุนลิ้น และกลิ่นไม่แรง ตอบโจทย์ทั้งคนรักทุเรียนและผู้ที่เพิ่งเริ่มหัดทาน โดยกำลังอยู่ระหว่างการผลักดันขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) เพื่อการันตีคุณภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มในระดับสากล
การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เป็นการขานรับนโยบาย เกษตรแบบแปลงใหญ่ ของกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อยกระดับคุณภาพและเพิ่มขีดความสามารถทางการตลาด ซึ่งทุเรียนเมืองเพชร โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอหนองหญ้าปล้องนั้น มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่หาจับตัวยาก คือ เม็ดลีบ เนื้อนุ่ม ละมุนลิ้น และกลิ่นไม่แรง ตอบโจทย์ทั้งคนรักทุเรียนและผู้ที่เพิ่งเริ่มหัดทาน โดยกำลังอยู่ระหว่างการผลักดันขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) เพื่อการันตีคุณภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มในระดับสากล