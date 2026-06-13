สหรัฐฯ เผยร่าง MOU อิหร่านต้องรื้อถอนโครงการนิวเคลียร์ทั้งหมด

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. ว่า เจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลสหรัฐฯ รายหนึ่งเปิดเผยกับสื่อหลายแห่ง เกี่ยวกับเนื้อหาบางส่วนของร่างบันทึกความเข้าใจ (เอ็มโอยู) ฉบับปัจจุบัน ซึ่งสหรัฐฯ และอิหร่านกำลังพิจารณาร่วมกัน โดยสาระสำคัญของร่างบันทึกความเข้าใจที่อยู่ระหว่างพิจารณาร่วมกับอิหร่าน มีทั้งการเปิดช่องแคบฮอร์มุซ ยกเลิกการปิดล้อมท่าเรือ และการรื้อถอนโครงการนิวเคลียร์ทั้งหมด ขณะที่อิหร่านได้รับการผ่อนคลายแรงกดดันทางเศรษฐกิจ แต่รัฐบาลวอชิงตันยืนกรานว่า การผ่อนคลายทั้งหมดจะเกิดขึ้นต่อเมื่ออิหร่านปฏิบัติตามข้อตกลงเท่านั้น