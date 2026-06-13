กำแพงเพชรเปิดมหกรรมไกล่เกลี่ยเจรจาหนี้ฯ ปี 69 เดินหน้าช่วย ปชช.จากภาวะ ศก.

วันนี้ (13 มิ.ย.) นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้ นายอนุชา พัสถาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกิจกรรมเปิดงาน มหกรรมไกล่เกลี่ยเจรจาหนี้หลังศาลมีคำพิพากษา ประจำปีงบประมาณ 2569 เพื่อเดินหน้าช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงินจากภาวะเศรษฐกิจ พลังภาครัฐร่วมขับเคลื่อนความยุติธรรม โดยมี นายเสกสรร สุขแสง อธิบดีกรมบังคับคดี ประธานในพิธี และกล่าวว่าการไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดีเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยลดความขัดแย้งในสังคม ทำให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ง่าย รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย โดยในปีงบประมาณ 2568 ที่ผ่านมา จังหวัดกำแพงเพชรสามารถไกล่เกลี่ยสำเร็จสูงถึง 219 คดี ทุนทรัพย์กว่า 85 ล้านบาท
สำหรับกิจกรรมภายในงาน มีการเปิดโอกาสให้เจรจาไกล่เกลี่ยและปรับโครงสร้างหนี้ โดยเปิดพื้นที่ตรงกลางให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้ได้พูดคุยหาทางออกร่วมกันภายใต้หลักความยุติธรรม รวมถึงมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้แบบผ่อนปรน การขยายระยะเวลาการชำระหนี้ การขอยกเว้นเบี้ยปรับและดอกเบี้ยค้างชำระ การเจรจาเพื่อรักษาทรัพย์สิน เช่น บ้าน ที่ดิน หรือที่ดินทำกิน ไม่ให้ถูกบังคับคดียึดทรัพย์ นอกจากนี้ยังมีการ การบูรณาการร่วมกับสถาบันการเงิน: การให้บริการจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายและสถาบันการเงินชั้นนำรวม 16 แห่ง ที่มาร่วมเปิดโต๊ะเจรจาในจุดเดียว และที่สำคัญ ยังให้ความรู้ทางกฎหมาย และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมายการบังคับคดีและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้แก่ประชาชนทั่วไปอีกด้วย
สำหรับกิจกรรมภายในงาน มีการเปิดโอกาสให้เจรจาไกล่เกลี่ยและปรับโครงสร้างหนี้ โดยเปิดพื้นที่ตรงกลางให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้ได้พูดคุยหาทางออกร่วมกันภายใต้หลักความยุติธรรม รวมถึงมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้แบบผ่อนปรน การขยายระยะเวลาการชำระหนี้ การขอยกเว้นเบี้ยปรับและดอกเบี้ยค้างชำระ การเจรจาเพื่อรักษาทรัพย์สิน เช่น บ้าน ที่ดิน หรือที่ดินทำกิน ไม่ให้ถูกบังคับคดียึดทรัพย์ นอกจากนี้ยังมีการ การบูรณาการร่วมกับสถาบันการเงิน: การให้บริการจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายและสถาบันการเงินชั้นนำรวม 16 แห่ง ที่มาร่วมเปิดโต๊ะเจรจาในจุดเดียว และที่สำคัญ ยังให้ความรู้ทางกฎหมาย และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมายการบังคับคดีและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้แก่ประชาชนทั่วไปอีกด้วย