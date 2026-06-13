CIB บุกค้น 5 จุดในกรุงเทพฯ จับ 3 ผู้ต้องหาต่างด้าวเครือข่ายทุนจีนประกอบธุรกิจเลี่ยง กม.

ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดยกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) ร่วมกันจับกุมผู้ต้องหา 3 ราย ประกอบด้วย 1. Mr. HAO สัญชาติจีน อายุ 35 ปี ในข้อหาเป็นนายจ้างไม่แจ้งให้นายทะเบียนทราบชื่อและสัญชาติของคนต่างด้าวฯ 2. นางเทียมใจ สัญชาติลาว อายุ 43 ปี ในข้อหาเป็นคนต่างด้าวไม่แจ้งให้นายทะเบียนทราบถึงผู้เป็นนายจ้างฯ และ 3. MISS BE สัญชาติเมียนมา อายุ 33 ปี ในข้อหาเป็นคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานฯ โดยเข้าตรวจค้นเป้าหมายและจับกุมได้ในพื้นที่ 5 จุด ทั้งในแขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ, แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง และแขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
ทั้งนี้ สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการสืบสวนเชิงลึกพบความผิดปกติของเครือข่ายกลุ่มทุนต่างชาติ (สัญชาติจีน) ที่มีพฤติการณ์หลีกเลี่ยงกฎหมายในการประกอบธุรกิจที่สงวนไว้สำหรับคนไทย โดยใช้ตัวแทนอำพราง (นอมินี) ซึ่งเป็นหญิงไทยปรากฏชื่อเป็นกรรมการและถือหุ้นแทนในนิติบุคคลหลายบริษัท เพื่อเข้าครอบครองกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์และบ้านพักหรูอย่างผิดกฎหมาย โดยมีกลุ่มบริษัทสำนักงานกฎหมายและบัญชีไทยคอยบริหารจัดการ
ทั้งนี้ สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการสืบสวนเชิงลึกพบความผิดปกติของเครือข่ายกลุ่มทุนต่างชาติ (สัญชาติจีน) ที่มีพฤติการณ์หลีกเลี่ยงกฎหมายในการประกอบธุรกิจที่สงวนไว้สำหรับคนไทย โดยใช้ตัวแทนอำพราง (นอมินี) ซึ่งเป็นหญิงไทยปรากฏชื่อเป็นกรรมการและถือหุ้นแทนในนิติบุคคลหลายบริษัท เพื่อเข้าครอบครองกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์และบ้านพักหรูอย่างผิดกฎหมาย โดยมีกลุ่มบริษัทสำนักงานกฎหมายและบัญชีไทยคอยบริหารจัดการ