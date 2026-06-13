เกาหลีเหนือประณามสหรัฐฯ อนุมัติซื้อขายอาวุธให้เกาหลีใต้ ท่ามกลางความตึงเครียด

สำนักข่าวกลางเกาหลี ( เคซีเอ็นเอ ) กระบอกเสียงของรัฐบาลเปียงยาง เผยแพร่แถลงการณ์ของกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีเหนือ ว่า ความร่วมมือทางทหารระหว่างรัฐบาลวอชิงตัน กับรัฐบาลโซล กำลังได้รับการเสริมความแข็งแกร่งอย่างเป็นระบบ แม้ประชาคมโลกจะแสดงความกังวลต่อสถานการณ์ความตึงเครียดที่พุ่งสูงขึ้นทั้งในและรอบคาบสมุทรเกาหลีก็ตาม
ทั้งนี้ เกาหลีเหนือวิจารณ์กรณีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ อนุมัติข้อตกลงซื้อขายอาวุธให้แก่ต่างประเทศ ( เอฟเอ็มเอส ) ซึ่งเป็นขีปนาวุธโจมตีทางอากาศสู่อากาศที่ล้ำสมัยและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้แก่เกาหลีใต้ คิดเป็นมูลค่าเกือบ 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 9,831 ล้านบาท โดยย้ำว่า การส่งออกอาวุธของสหรัฐ ก็คือการส่งออกสงคราม ขณะเดียวกัน เกาหลีเหนือย้ำว่า จะเดินหน้าเสริมสร้างศักยภาพในการป้องปรามเพื่อป้องกันตนเองต่อไป เพื่อรักษาความสมดุลของอำนาจในภูมิภาค
ทั้งนี้ เกาหลีเหนือวิจารณ์กรณีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ อนุมัติข้อตกลงซื้อขายอาวุธให้แก่ต่างประเทศ ( เอฟเอ็มเอส ) ซึ่งเป็นขีปนาวุธโจมตีทางอากาศสู่อากาศที่ล้ำสมัยและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้แก่เกาหลีใต้ คิดเป็นมูลค่าเกือบ 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 9,831 ล้านบาท โดยย้ำว่า การส่งออกอาวุธของสหรัฐ ก็คือการส่งออกสงคราม ขณะเดียวกัน เกาหลีเหนือย้ำว่า จะเดินหน้าเสริมสร้างศักยภาพในการป้องปรามเพื่อป้องกันตนเองต่อไป เพื่อรักษาความสมดุลของอำนาจในภูมิภาค