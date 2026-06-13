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ราคาทองเปิดตลาดวันนี้ +150 บาท ทองรูปพรรณขายออก 66,300 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทองประจำวันที่ 13 มิถุนายน 2569 เวลา 09:08 น. (ครั้งที่ 1) ปรับขึ้น 150 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5% รับซื้อ 65,300.00 บาท ขายออก 65,500.00 บาท ส่วนทองรูปพรรณ 96.5% ฐานภาษี 63,990.36 บาท ขายออก 66,300.00 บาท