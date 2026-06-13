xs
xsm
sm
md
lg

รบ.เดินหน้าปราบนอมินี-บัญชีม้า พบ 5 เดือนแรกปี 69 เหลือ 19 จาก 549 ราย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

น.ส.ลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและการใช้นิติบุคคลเป็นเครื่องมือกระทำความผิดอย่างต่อเนื่อง โดยผลจากมาตรการป้องกันนอมินีและบัญชีม้าของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ที่ผ่านมา ส่งผลให้จำนวนบัญชีม้านิติบุคคลลดลงอย่างมีนัยสำคัญ จาก 549 ราย ในปี 2568 เหลือเพียง 19 ราย ในช่วงเดือนมกราคม - พฤษภาคม 2569 สะท้อนผลสำเร็จในการสกัดกั้นเครือข่ายอาชญากรรมตั้งแต่ต้นทาง

ทั้งนี้ รัฐบาลเตือนประชาชนและผู้ประกอบการอย่าหลงเชื่อการชักชวนให้ขายชื่อ หรือยินยอมให้นำชื่อไปจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท รวมถึงรับจ้างเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือหุ้นส่วนโดยไม่มีการดำเนินธุรกิจจริง อาจต้องรับผิด ทั้งทางอาญา ทางแพ่ง และเสี่ยงถูกใช้เป็นเครื่องมือของขบวนการอาชญากรรมโดยไม่รู้ตัว