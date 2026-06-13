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แผ่นดินไหว 3.0 ริกเตอร์ในเวียดนาม ห่างอุบลฯ 310 กม. ไม่มีเสียหาย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

เกิดแผ่นดินไหวความรุนแรงขนาด 3.0 ตามมาตราริกเตอร์ ในประเทศเวียดนาม (Vietnam) ห่างไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ประมาณ 310 กิโลเมตร แต่ยังไม่มีรายงานความเสียหายเกิดขึ้น