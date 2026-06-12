นักวิ่งสาวดาวรุ่งออสเตรเลียประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตที่สมุย สาเหตุยังไม่แน่ชัด

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงแคนเบอร์รา ประเทศออสเตรเลีย เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. ว่า วงการกรีฑาออสเตรเลียกำลังอยู่ในความโศกเศร้า หลังเจมมา สเตเปิลตัน (Jemma Stapleton) นักวิ่งระยะสั้นดาวรุ่งชาวออสเตรเลีย ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต ระหว่างเดินทางมาพักผ่อนกับครอบครัวที่เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
ทั้งนี้ ยังไม่มีการเปิดเผยอย่างเป็นทางการ เกี่ยวกับรายละเอียดของอุบัติเหตุครั้งนี้ แต่สื่อท้องถิ่นหลายแห่งของออสเตรเลียรายงานว่า เกี่ยวข้องกับจักรยานยนต์
ทั้งนี้ ยังไม่มีการเปิดเผยอย่างเป็นทางการ เกี่ยวกับรายละเอียดของอุบัติเหตุครั้งนี้ แต่สื่อท้องถิ่นหลายแห่งของออสเตรเลียรายงานว่า เกี่ยวข้องกับจักรยานยนต์