ปลัด มท.แจ้ง 76 จังหวัด จัดพิธีถวายน้ำสรงพระศพเบื้องหน้าพระรูป เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ด้วยสำนักพระราชวังมีประกาศ เรื่อง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา สิ้นพระชนม์ และเรื่องการถวายน้ำสรงและถวายสักการะพระศพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยกำหนดให้ประชาชนเข้าถวายน้ำสรงและถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในวันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2569 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง
ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศได้ร่วมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และมีส่วนร่วมในพิธีฯ ด้วยความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน กระทรวงมหาดไทย จึงแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด 76 จังหวัดทั่วประเทศ จัดพิธีถวายน้ำสรงพระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในวันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2569 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ วัด หรือสถานที่ที่เหมาะสม
สำหรับการแต่งกายนั้น ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ สวมชุดปกติขาว ประดับแขนทุกข์ ส่วนประชาชน แต่งกายไว้ทุกข์ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ไปยังประชาชนตลอดจนพสกนิกรทุกหมู่เหล่าในพื้นที่จังหวัดและอำเภอได้รับทราบเพื่อเข้าร่วมพิธี สำหรับในด้านสถานที่ ให้ตกแต่งสถานที่ระบายผ้าดำขาว ให้เหมาะสมพระเกียรติยศ ตั้งแต่วันที่ 12 - 26 มิถุนายน 2569 เป็นระยะเวลา 15 วัน และจัดการลงนามแสดงความอาลัย ในห้วง 15 วัน ดังกล่าว
ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศได้ร่วมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และมีส่วนร่วมในพิธีฯ ด้วยความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน กระทรวงมหาดไทย จึงแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด 76 จังหวัดทั่วประเทศ จัดพิธีถวายน้ำสรงพระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในวันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2569 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ วัด หรือสถานที่ที่เหมาะสม
สำหรับการแต่งกายนั้น ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ สวมชุดปกติขาว ประดับแขนทุกข์ ส่วนประชาชน แต่งกายไว้ทุกข์ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ไปยังประชาชนตลอดจนพสกนิกรทุกหมู่เหล่าในพื้นที่จังหวัดและอำเภอได้รับทราบเพื่อเข้าร่วมพิธี สำหรับในด้านสถานที่ ให้ตกแต่งสถานที่ระบายผ้าดำขาว ให้เหมาะสมพระเกียรติยศ ตั้งแต่วันที่ 12 - 26 มิถุนายน 2569 เป็นระยะเวลา 15 วัน และจัดการลงนามแสดงความอาลัย ในห้วง 15 วัน ดังกล่าว