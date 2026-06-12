รมว.ศธ.เร่งติดตามแผนฟื้นฟูองค์การค้า สกสค. - ถกแนวทางจัดพิมพ์แบบเรียนปี 69-70

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ว่า ที่ประชุมได้ติดตามความคืบหน้าการบริหารจัดการองค์การค้าของ สกสค. โดยเฉพาะสถานะหนี้สินในปัจจุบัน ซึ่งได้มอบหมายให้มีการรายงานข้อมูลอย่างละเอียด ทั้งยอดหนี้ที่ชำระไปแล้วและภาระหนี้คงเหลือ เพื่อให้เห็นภาพรวมแผนการฟื้นฟูองค์กรอย่างชัดเจน
นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้หารือแนวทางการจัดพิมพ์แบบเรียนของปีการศึกษา 2569 และปีการศึกษา 2570 เพื่อให้การผลิตและจัดส่งหนังสือเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษาและนักเรียนทั่วประเทศ
อีกประเด็นสำคัญคือการสรรหาผู้อำนวยการองค์การค้าของ สกสค. ซึ่งตำแหน่งดังกล่าวว่างลงมาเป็นเวลาหลายปี โดยตนเห็นว่าไม่ควรแต่งตั้งผู้รักษาการเพิ่มเติม แต่ควรเร่งดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการตัวจริง เพื่อเข้ามาบริหารและขับเคลื่อนองค์กรให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากการมีผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจะช่วยให้การตัดสินใจและการดำเนินงานมีความคล่องตัวมากขึ้น
นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้หารือแนวทางการจัดพิมพ์แบบเรียนของปีการศึกษา 2569 และปีการศึกษา 2570 เพื่อให้การผลิตและจัดส่งหนังสือเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษาและนักเรียนทั่วประเทศ
อีกประเด็นสำคัญคือการสรรหาผู้อำนวยการองค์การค้าของ สกสค. ซึ่งตำแหน่งดังกล่าวว่างลงมาเป็นเวลาหลายปี โดยตนเห็นว่าไม่ควรแต่งตั้งผู้รักษาการเพิ่มเติม แต่ควรเร่งดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการตัวจริง เพื่อเข้ามาบริหารและขับเคลื่อนองค์กรให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากการมีผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจะช่วยให้การตัดสินใจและการดำเนินงานมีความคล่องตัวมากขึ้น