ศาลฎีกาสั่ง "จุฑามาศ ซารัมย์ฯ พ้นนายก อบต.เมืองแฝก ปมยื่นบัญชีเท็จ ถอนสิทธิสมัครเลือกตั้ง

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอ่านคำพิพากษา คดีหมายเลขแดงที่ อม 12/2565 ระหว่างคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ผู้ร้อง และนางจุฑามาศ ซารัมย์ นายก อบต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ในกรณียื่นบัญชีแสดงทรัพย์สินและหนี้สินเป็นเท็จ ไม่ได้แสดงรายการเงินฝากธนาคารออมสิน จำนวน 847,654.71 บาท และสลากออมสิน มูลค่า 2 ล้านบาท อันเป็นการจงใจปกปิดบัญชีทรัพย์สิน
พิเคราะห์พยานหลักฐานตามทางไต่สวนของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ประกอบสำนวนการไต่สวนของผู้ร้อง และคำแถลงปิดคดีของผู้ถูกกล่าวหาแล้ว ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า เมื่อพิจารณารายละเอียดประกอบคำเบิกความของผู้กล่าวหา และที่ผู้ถูกกล่าวหาอ้างว่า บัญชีเงินฝากดังกล่าว เป็นของนายธีรวัฒน์ ซารัมย์ พี่ชายผู้ถูกกล่าวหาซึ่งเป็นบุคคลไร้ความสามารถ และอยู่ในความดูแลของผู้ถูกกล่าวหากับนางฉัฐธยาน์ น้องสาวผู้ถูกกล่าวหา พยานตรวจสอบรายการเดินบัญชีธนาคารตามที่ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงเปรียบเทียบกับรายได้ของนายธีรวัฒน์ซึ่งเป็นทหารผ่านศึกนอกประจำการได้รับเงินบำนาญและเงินช่วยเหลือเป็นรายเดือนจากองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เห็นว่า รายการฝากและถอนเงินที่ปรากฏจากรายการเดินบัญชีของนายธีรวัฒน์ ไม่สัมพันธ์กับบัญชีเงินฝาก ประเภทสลากออมสินพิเศษ และบัญชีเงินฝาก ประเภทเผื่อเรียก ทั้งยังปรากฏว่า ผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้ทำรายการฝากและถอนเงินด้วยตนเองทั้งสองบัญชี ประกอบกับจำนวนเงินคงเหลือในบัญชีทั้งสอง เมื่อเปรียบเทียบกับบัญชีเงินฝากรายการอื่นที่แสดงในบัญชีแสดงทรัพย์สินและหนี้สินแล้วมีจำนวนมาก ซึ่งพยานหลักฐานตามทางไต่สวนของผู้ถูกกล่าวหาไม่มีน้ำหนักเพียงพอให้เชื่อได้ว่า เงินในบัญชีสลากออมสินพิเศษ บัญชีมีที่มาจากบัญชีธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) บัญชีเลขที่ 4262067350 ของนายธีรวัฒน์ ดังนั้น เงินฝากธนาคารออมสิน สาขาทวีกิจ ประเภทเผื่อเรียก ชื่อบัญชี นางจุฑามาศ ซารัมย์ หรือนางฉัฐธยาน์ สุวรรณศรีทวี บัญชีเลขที่ 20327743181 จำนวน 847,654.71 บาท และเงินฝากธนาคารออมสิน สาขาทวีกิจ ประเภทสลากออมสินพิเศษ ชื่อบัญชี นางจุฑามาศ ซารัมย์ บัญชีเลขที่ 400039557709 มูลค่า 2,000,000 บาท อันมีที่มาจากบัญชีสลากออมสินพิเศษ บัญชีเลขที่ 400025509011 จึงไม่อาจรับฟังได้เช่นกันว่า เป็นเงินของนายธีรวัฒน์ตามที่ผู้ถูกกล่าวหาอ้าง เมื่อผู้ถูกกล่าวหามีชื่อในบัญชีธนาคารตามคำร้องทั้งสองบัญชี จึงต้องรับฟังว่า เงินในบัญชีธนาคาร ทั้ง 2 บัญชี เป็นเงินของผู้ถูกกล่าวหาตามคำร้อง จึงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกกล่าวหาจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินหรือหนี้สินและเอกสารประกอบต่อผู้ร้องด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ และมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สิน ผู้ถูกกล่าวหาจึงต้องพ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝก นับแต่วันหยุดปฏิบัติหน้าที่ (วันที่ 29 ก.ค.68) และต้องถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตลอดไป
พิพากษาว่า นางจุฑามาศ ซารัมย์ ผู้ถูกกล่าวหา จงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ และมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สิน กรณีพ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ วาระที่ 1 ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 114 วรรคสอง (1) ให้ผู้ถูกกล่าวหาพ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ วาระที่ 2 ที่ดำรงอยู่ในปัจจุบันนับแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2569 ซึ่งเป็นวันที่ศาลมีคำพิพากษา และเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้ถูกกล่าวหาตลอดไป ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 81 วรรคหนึ่ง และวรรคสอง คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก
พิเคราะห์พยานหลักฐานตามทางไต่สวนของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ประกอบสำนวนการไต่สวนของผู้ร้อง และคำแถลงปิดคดีของผู้ถูกกล่าวหาแล้ว ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า เมื่อพิจารณารายละเอียดประกอบคำเบิกความของผู้กล่าวหา และที่ผู้ถูกกล่าวหาอ้างว่า บัญชีเงินฝากดังกล่าว เป็นของนายธีรวัฒน์ ซารัมย์ พี่ชายผู้ถูกกล่าวหาซึ่งเป็นบุคคลไร้ความสามารถ และอยู่ในความดูแลของผู้ถูกกล่าวหากับนางฉัฐธยาน์ น้องสาวผู้ถูกกล่าวหา พยานตรวจสอบรายการเดินบัญชีธนาคารตามที่ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงเปรียบเทียบกับรายได้ของนายธีรวัฒน์ซึ่งเป็นทหารผ่านศึกนอกประจำการได้รับเงินบำนาญและเงินช่วยเหลือเป็นรายเดือนจากองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เห็นว่า รายการฝากและถอนเงินที่ปรากฏจากรายการเดินบัญชีของนายธีรวัฒน์ ไม่สัมพันธ์กับบัญชีเงินฝาก ประเภทสลากออมสินพิเศษ และบัญชีเงินฝาก ประเภทเผื่อเรียก ทั้งยังปรากฏว่า ผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้ทำรายการฝากและถอนเงินด้วยตนเองทั้งสองบัญชี ประกอบกับจำนวนเงินคงเหลือในบัญชีทั้งสอง เมื่อเปรียบเทียบกับบัญชีเงินฝากรายการอื่นที่แสดงในบัญชีแสดงทรัพย์สินและหนี้สินแล้วมีจำนวนมาก ซึ่งพยานหลักฐานตามทางไต่สวนของผู้ถูกกล่าวหาไม่มีน้ำหนักเพียงพอให้เชื่อได้ว่า เงินในบัญชีสลากออมสินพิเศษ บัญชีมีที่มาจากบัญชีธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) บัญชีเลขที่ 4262067350 ของนายธีรวัฒน์ ดังนั้น เงินฝากธนาคารออมสิน สาขาทวีกิจ ประเภทเผื่อเรียก ชื่อบัญชี นางจุฑามาศ ซารัมย์ หรือนางฉัฐธยาน์ สุวรรณศรีทวี บัญชีเลขที่ 20327743181 จำนวน 847,654.71 บาท และเงินฝากธนาคารออมสิน สาขาทวีกิจ ประเภทสลากออมสินพิเศษ ชื่อบัญชี นางจุฑามาศ ซารัมย์ บัญชีเลขที่ 400039557709 มูลค่า 2,000,000 บาท อันมีที่มาจากบัญชีสลากออมสินพิเศษ บัญชีเลขที่ 400025509011 จึงไม่อาจรับฟังได้เช่นกันว่า เป็นเงินของนายธีรวัฒน์ตามที่ผู้ถูกกล่าวหาอ้าง เมื่อผู้ถูกกล่าวหามีชื่อในบัญชีธนาคารตามคำร้องทั้งสองบัญชี จึงต้องรับฟังว่า เงินในบัญชีธนาคาร ทั้ง 2 บัญชี เป็นเงินของผู้ถูกกล่าวหาตามคำร้อง จึงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกกล่าวหาจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินหรือหนี้สินและเอกสารประกอบต่อผู้ร้องด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ และมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สิน ผู้ถูกกล่าวหาจึงต้องพ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝก นับแต่วันหยุดปฏิบัติหน้าที่ (วันที่ 29 ก.ค.68) และต้องถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตลอดไป
พิพากษาว่า นางจุฑามาศ ซารัมย์ ผู้ถูกกล่าวหา จงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ และมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สิน กรณีพ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ วาระที่ 1 ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 114 วรรคสอง (1) ให้ผู้ถูกกล่าวหาพ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ วาระที่ 2 ที่ดำรงอยู่ในปัจจุบันนับแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2569 ซึ่งเป็นวันที่ศาลมีคำพิพากษา และเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้ถูกกล่าวหาตลอดไป ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 81 วรรคหนึ่ง และวรรคสอง คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก