ผอ.สลากฯ แจงปมสลากถูกรางวัล แต่ถูกขโมย-เผาทิ้ง แค่ศาลชั้นต้นพิพากษาพร้อมจ่ายทันที

พ.ท.หนุน ศันสนาคม ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ชี้แจงกรณีดราม่าสลากรางวัลที่ 1 มูลค่า 6 ล้านบาท ที่ถูกขโมยและนำไปเผา ว่า กรณีดังกล่าว การขึ้นเงินรางวัลได้นั้นต้องพิสูจน์ 2 ข้อสำคัญ คือ ต้องพิสูจน์ว่าตนเองครอบครองสลากใบนั้นจริงก่อนที่จะหายไป และสลากใบนั้นต้องเป็นสลากของจริงที่ถูกรางวัลจริง ซึ่งเมื่อเกิดข้อพิพาทขึ้น ผู้เสียหายต้องมีการฟ้องร้องสำนักงานสลากฯ ต่อศาลยุติธรรม เพื่อให้ศาลพิจารณาตัดสิน หากศาลพิพากษาว่าเป็นผู้ครอบครองสลากอย่างถูกต้อง สำนักงานสลากฯ พร้อมจ่ายเงินรางวัลให้
อย่างไรก็ตาม ผู้เสียหายไม่จำเป็นต้องรอให้คดีสิ้นสุดถึงชั้นศาลฎีกา ซึ่งอาจใช้เวลานานหลายปี เพียงแค่ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาออกมาว่าผู้ใดเป็นเจ้าของสลาก และมีสิทธิรับเงินรางวัล สำนักงานสลากฯ พร้อมจ่ายเงิน 6 ล้านบาท ให้ทันที ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสำนักงานสลากฯ ไม่ได้ถ่วงเวลา หรือปฏิเสธความรับผิดชอบแต่อย่างใด
อย่างไรก็ตาม ผู้เสียหายไม่จำเป็นต้องรอให้คดีสิ้นสุดถึงชั้นศาลฎีกา ซึ่งอาจใช้เวลานานหลายปี เพียงแค่ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาออกมาว่าผู้ใดเป็นเจ้าของสลาก และมีสิทธิรับเงินรางวัล สำนักงานสลากฯ พร้อมจ่ายเงิน 6 ล้านบาท ให้ทันที ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสำนักงานสลากฯ ไม่ได้ถ่วงเวลา หรือปฏิเสธความรับผิดชอบแต่อย่างใด