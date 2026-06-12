xs
xsm
sm
md
lg

หุ้นไทยปิดภาคบ่าย พุ่งขึ้น 20.09 จุด มูลค่าซื้อขายรวม 67,381.65 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหุ้นไทย วันนี้ (12 มิ.ย.) ดัชนี Set Index ปิดภาคบ่ายที่ระดับ 1,592.41 จุด ปรับขึ้น 20.09 จุด หรือเปลี่ยนแปลงร้อยละ 1.28 โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวม 67,381.65 ล้านบาท