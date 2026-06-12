สมเด็จพระราชาธิบดี-พระราชินีแห่งภูฏาน ร่วมไว้อาลัยต่อการสูญเสีย เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก ได้โพสต์เฟซบุ๊กอาลัย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ความว่า สมเด็จพระราชาธิบดี และ สมเด็จพระราชินีแห่งภูฏาน ทรงทราบข่าวการสวรรคตของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา แห่งประเทศไทย ด้วยความโศกเศร้ายิ่ง พระองค์ ทรงอุทิศพระชนม์ชีพเพื่อรับใช้ประเทศชาติและประชาชน ผ่านพระราชภารกิจในการส่งเสริมความยุติธรรม ส่งเสริมสวัสดิภาพของสตรีและเด็ก และพระราชภารกิจอันโดดเด่นในกองทัพไทย พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างของความรู้สึกถึงความรับผิดชอบอย่างลึกซึ้ง และความมุ่งมั่นที่ไม่เปลี่ยนแปลงต่อความเป็นอยู่ที่ดีของผู้อื่น
การอุทิศพระองค์ในการรับใช้สาธารณะ ทำให้พระองค์ทรงได้รับความเคารพและความชื่นชมอย่างกว้างขวาง ในช่วงเวลาแห่งความเศร้าโศกนี้ ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชวงศ์ และ ประชาชนแห่งราชอาณาจักรไทย เราขอร่วมไว้อาลัยต่อการสูญเสียเจ้าหญิงอันเป็นที่รัก ผู้ซึ่งอุทิศพระชนม์ชีพเพื่อรับใช้ชาติและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราขอส่งคำอธิษฐานไปยังผู้ที่รู้จักและรักพระองค์ท่านอย่างสุดซึ้ง และกำลังโศกเศร้ากับการจากไปของพระองค์
การอุทิศพระองค์ในการรับใช้สาธารณะ ทำให้พระองค์ทรงได้รับความเคารพและความชื่นชมอย่างกว้างขวาง ในช่วงเวลาแห่งความเศร้าโศกนี้ ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชวงศ์ และ ประชาชนแห่งราชอาณาจักรไทย เราขอร่วมไว้อาลัยต่อการสูญเสียเจ้าหญิงอันเป็นที่รัก ผู้ซึ่งอุทิศพระชนม์ชีพเพื่อรับใช้ชาติและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราขอส่งคำอธิษฐานไปยังผู้ที่รู้จักและรักพระองค์ท่านอย่างสุดซึ้ง และกำลังโศกเศร้ากับการจากไปของพระองค์