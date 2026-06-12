สมเด็จพระสังฆราช ปรับงานเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นกิจกรรมเทิดพระเกียรติ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช มีหนังสือที่ สสร. ๐๓๒๐/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๙ เรื่อง ประทานพระดำริในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระกุศล ความว่า ตามที่ รัฐบาล โดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เตรียมการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๙๙ พรรษา ในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๙ ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม นั้น
การนี้ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดประทานพระดำริว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ซึ่งสิ้นพระชนม์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๙ ทรงกอปรด้วยพระคุณูปการต่อประเทศชาติ พระบวรพุทธศาสนา และมหาชนทั่วหน้าเหลือคณานับ ทรงพระศรัทธาพระราชทานพระอุปถัมภ์การคณะสงฆ์และพระศาสนา กล่าวจำเพาะต่อวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามก็มีเป็นอเนกปริยาย เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและถวายพระกุศลแด่พระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ จึงโปรดประทานพระดำริมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ ดังนี้
๑. กิจกรรมบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศลแด่เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช ตั้งแต่วันที่ ๑๓ ถึง ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๙ ให้เปลี่ยนวัตถุประสงค์เป็นการระบุว่า สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระสังฆราชูปถัมภ์การอุปสมบท ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทั้งนี้ มีพระบัญชาโปรดให้พระภิกษุในโครงการสวดพระพุทธมนต์อุทิศถวายพระกุศล ภายหลังทำวัตรค่ำทุกวัน
๒. กิจกรรมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช ให้ปรับเปลี่ยนเป็นกิจกรรมนิทรรศการ “๑๓ รอบนักษัตรวัดราชบพิธ พระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธา“ โดยให้มีเนื้อหาและวัตถุประสงค์เพิ่มเติม เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
๓. กิจกรรมอื่นๆ ให้ปรับเป็นการถวายพระกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และปรับเปลี่ยนกิจกรรมให้เหมาะสมสอดคล้องกับช่วงเวลาไว้ทุกข์ในพระราชสำนัก
การนี้ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดประทานพระดำริว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ซึ่งสิ้นพระชนม์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๙ ทรงกอปรด้วยพระคุณูปการต่อประเทศชาติ พระบวรพุทธศาสนา และมหาชนทั่วหน้าเหลือคณานับ ทรงพระศรัทธาพระราชทานพระอุปถัมภ์การคณะสงฆ์และพระศาสนา กล่าวจำเพาะต่อวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามก็มีเป็นอเนกปริยาย เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและถวายพระกุศลแด่พระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ จึงโปรดประทานพระดำริมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ ดังนี้
๑. กิจกรรมบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศลแด่เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช ตั้งแต่วันที่ ๑๓ ถึง ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๙ ให้เปลี่ยนวัตถุประสงค์เป็นการระบุว่า สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระสังฆราชูปถัมภ์การอุปสมบท ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทั้งนี้ มีพระบัญชาโปรดให้พระภิกษุในโครงการสวดพระพุทธมนต์อุทิศถวายพระกุศล ภายหลังทำวัตรค่ำทุกวัน
๒. กิจกรรมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช ให้ปรับเปลี่ยนเป็นกิจกรรมนิทรรศการ “๑๓ รอบนักษัตรวัดราชบพิธ พระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธา“ โดยให้มีเนื้อหาและวัตถุประสงค์เพิ่มเติม เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
๓. กิจกรรมอื่นๆ ให้ปรับเป็นการถวายพระกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และปรับเปลี่ยนกิจกรรมให้เหมาะสมสอดคล้องกับช่วงเวลาไว้ทุกข์ในพระราชสำนัก