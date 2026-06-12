ราชบัณฑิตยสภาเผยตัวอย่างถ้อยคำแสดงความอาลัยถวาย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

สำนักงานราชบัณฑิตยสภา เปิดเผยถึงตัวอย่างถ้อยคำแสดงความอาลัยถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ดังนี้
เสด็จสู่แดนสรวง
ไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์
ข้าพระพุทธเจ้า
สถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์
ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
ข้าพระพุทธเจ้า
สถิตในใจไทยนิรันดร์
น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
ข้าพระพุทธเจ้า
ผองไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์
ข้าพระพุทธเจ้า
ผองพสกนิกรน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์
ข้าพระพุทธเจ้า
น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์
ข้าพระพุทธเจ้า
พระกรุณาธิคุณจารึกในใจไทยตราบนิจนิรันดร์
ข้าพระพุทธเจ้า
สถิตกลางใจปวงประชา
ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์
ข้าพระพุทธเจ้า
สถิตกลางใจปวงประชา
ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์
ข้าพระพุทธเจ้า
ทั้งนี้ หลังคำว่า ข้าพระพุทธเจ้า ให้ระบุชื่อบุคคล คณะบุคคล หรือหน่วยงาน
เสด็จสู่แดนสรวง
ไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์
ข้าพระพุทธเจ้า
สถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์
ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
ข้าพระพุทธเจ้า
สถิตในใจไทยนิรันดร์
น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
ข้าพระพุทธเจ้า
ผองไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์
ข้าพระพุทธเจ้า
ผองพสกนิกรน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์
ข้าพระพุทธเจ้า
น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์
ข้าพระพุทธเจ้า
พระกรุณาธิคุณจารึกในใจไทยตราบนิจนิรันดร์
ข้าพระพุทธเจ้า
สถิตกลางใจปวงประชา
ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์
ข้าพระพุทธเจ้า
สถิตกลางใจปวงประชา
ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์
ข้าพระพุทธเจ้า
ทั้งนี้ หลังคำว่า ข้าพระพุทธเจ้า ให้ระบุชื่อบุคคล คณะบุคคล หรือหน่วยงาน