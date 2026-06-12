เปิดเส้นทางขบวนเชิญพระศพฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ 13 มิ.ย.นี้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพื่อเตรียมเคลื่อนพระศพ ในวันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2569 เวลา 15.30 น.
ทั้งนี้ กองบัญชาการตำรวจนครบาล ระบุเส้นทางขบวนเชิญพระศพฯ จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยา ในพระบรมมหาราชวัง มีรายละเอียดดังนี้
จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เลี้ยวซ้ายเข้าถนนอังรีดูนังต์ เลี้ยวขวาออกถนนพระราม 4 แยกสามย่าน เลี้ยวขวาเข้าถนนพญาไท แยกพญาไท เลี้ยวซ้ายเข้าถนนศรีอยุธยา ผ่านอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผ่านวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร เลี้ยวซ้ายเข้าถนนราชดำเนินนอก ถนนราชดำเนินกลาง ถนนราชดำเนินใน เลี้ยวขวาเข้าถนนหน้าพระลาน เลี้ยวซ้ายเข้าประตูวิเศษไชยศรี ถึงพระที่นั่งพิมานรัตยา ในพระบรมมหาราชวัง
ทั้งนี้ ขอประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว และวางแผนการเดินทางล่วงหน้า เพื่อความสะดวกและลดผลกระทบด้านการจราจร โดยสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ด้านการจราจรจากกองบัญชาการตำรวจนครบาลอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ กองบัญชาการตำรวจนครบาล ระบุเส้นทางขบวนเชิญพระศพฯ จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยา ในพระบรมมหาราชวัง มีรายละเอียดดังนี้
จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เลี้ยวซ้ายเข้าถนนอังรีดูนังต์ เลี้ยวขวาออกถนนพระราม 4 แยกสามย่าน เลี้ยวขวาเข้าถนนพญาไท แยกพญาไท เลี้ยวซ้ายเข้าถนนศรีอยุธยา ผ่านอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผ่านวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร เลี้ยวซ้ายเข้าถนนราชดำเนินนอก ถนนราชดำเนินกลาง ถนนราชดำเนินใน เลี้ยวขวาเข้าถนนหน้าพระลาน เลี้ยวซ้ายเข้าประตูวิเศษไชยศรี ถึงพระที่นั่งพิมานรัตยา ในพระบรมมหาราชวัง
ทั้งนี้ ขอประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว และวางแผนการเดินทางล่วงหน้า เพื่อความสะดวกและลดผลกระทบด้านการจราจร โดยสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ด้านการจราจรจากกองบัญชาการตำรวจนครบาลอย่างต่อเนื่อง