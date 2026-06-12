"ชัชชาติ" นำทีมลงพื้นที่ยานนาวา ชูนโยบายเสริมศักยภาพผู้สูงอายุสู่สังคมสูงวัย

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หมายเลข 9 พร้อมด้วยทีม กรุงเทพฯ ทำงาน หรืออดีตผู้บริหาร กทม.ชุดเดิม เช่น นายศานนท์ หวังสร้างบุญ อดีตรองผู้ว่าฯ ลงพื้นที่หาเสียง เขตยานนาวา โดยมี ดร.ลิขิต ผอ.โรงเรียนผู้สูงอายุยานนาวา ร่วมให้ข้อมูล
สำหรับประเด็นวันนี้ ทีมกรุงเทพฯ ทำงาน นำเสนอนโยบายเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ เตรียมความพร้อมสู่สังคมสูงวัย ที่ประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป จะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง เมืองต้องไม่มองผู้สูงอายุเป็นภาระ จึงมีแนวทางผลักดันนโยบายที่ครอบคลุมทั้งสุขภาพกาย-ใจ การเรียนรู้ตลอดชีวิต การพัฒนาทักษะใหม่ และโอกาสในการประกอบอาชีพ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี รู้สึกตนเองมีคุณค่า พร้อมเป็นพลังขับเคลื่อนเมืองได้อย่างเต็มศักยภาพ
สำหรับประเด็นวันนี้ ทีมกรุงเทพฯ ทำงาน นำเสนอนโยบายเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ เตรียมความพร้อมสู่สังคมสูงวัย ที่ประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป จะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง เมืองต้องไม่มองผู้สูงอายุเป็นภาระ จึงมีแนวทางผลักดันนโยบายที่ครอบคลุมทั้งสุขภาพกาย-ใจ การเรียนรู้ตลอดชีวิต การพัฒนาทักษะใหม่ และโอกาสในการประกอบอาชีพ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี รู้สึกตนเองมีคุณค่า พร้อมเป็นพลังขับเคลื่อนเมืองได้อย่างเต็มศักยภาพ