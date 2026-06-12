ดัชนีนิกเกอิปิดภาคเช้านี้ ที่ระดับ 66,442.95 จุด พุ่งขึ้น 2,225.68 จุด

ดัชนีนิกเกอิ ตลาดหุ้นโตเกียวปิดพุ่งขึ้นในการซื้อขายภาคเช้าวันนี้ (12 มิ.ย.) จากบรรยากาศการลงทุนได้รับแรงหนุนอย่างแข็งแกร่งจากความหวังว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางจะยุติลง ซึ่งช่วยคลายความกังวลก่อนหน้านี้เกี่ยวกับการลุกลามของสถานการณ์ ดัชนีนิกเกอิปิดภาคเช้าที่ระดับ 66,442.95 จุด พุ่งขึ้น 2,225.68 จุด
ขณะที่ตลาดหุ้นฮ่องกงปิดภาคเช้าพุ่งขึ้นในวันนี้ (12 มิ.ย.) หลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐ เปิดเผยว่า สหรัฐฯ และอิหร่านอาจลงนามในข้อตกลงสันติภาพ อย่างเร็วที่สุดภายในช่วงสุดสัปดาห์นี้ ทำให้นักลงทุนมีความหวังว่า สงครามที่ยืดเยื้อจะสิ้นสุดลงในไม่ช้านี้ ดัชนีฮั่งเส็งปิดภาคเช้าที่ระดับ 24,740.41 จุด เพิ่มขึ้น 491.12 จุด
ขณะที่ตลาดหุ้นฮ่องกงปิดภาคเช้าพุ่งขึ้นในวันนี้ (12 มิ.ย.) หลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐ เปิดเผยว่า สหรัฐฯ และอิหร่านอาจลงนามในข้อตกลงสันติภาพ อย่างเร็วที่สุดภายในช่วงสุดสัปดาห์นี้ ทำให้นักลงทุนมีความหวังว่า สงครามที่ยืดเยื้อจะสิ้นสุดลงในไม่ช้านี้ ดัชนีฮั่งเส็งปิดภาคเช้าที่ระดับ 24,740.41 จุด เพิ่มขึ้น 491.12 จุด