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ดัชนีนิกเกอิปิดภาคเช้านี้ ที่ระดับ 66,442.95 จุด พุ่งขึ้น 2,225.68 จุด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ดัชนีนิกเกอิ ตลาดหุ้นโตเกียวปิดพุ่งขึ้นในการซื้อขายภาคเช้าวันนี้ (12 มิ.ย.) จากบรรยากาศการลงทุนได้รับแรงหนุนอย่างแข็งแกร่งจากความหวังว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางจะยุติลง ซึ่งช่วยคลายความกังวลก่อนหน้านี้เกี่ยวกับการลุกลามของสถานการณ์ ดัชนีนิกเกอิปิดภาคเช้าที่ระดับ 66,442.95 จุด พุ่งขึ้น 2,225.68 จุด

ขณะที่ตลาดหุ้นฮ่องกงปิดภาคเช้าพุ่งขึ้นในวันนี้ (12 มิ.ย.) หลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐ เปิดเผยว่า สหรัฐฯ และอิหร่านอาจลงนามในข้อตกลงสันติภาพ อย่างเร็วที่สุดภายในช่วงสุดสัปดาห์นี้ ทำให้นักลงทุนมีความหวังว่า สงครามที่ยืดเยื้อจะสิ้นสุดลงในไม่ช้านี้ ดัชนีฮั่งเส็งปิดภาคเช้าที่ระดับ 24,740.41 จุด เพิ่มขึ้น 491.12 จุด