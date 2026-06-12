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ราคาทองคำครั้งที่ 22 ขึ้น 50 บ. รูปพรรณขายออก 65,800 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทอง ประจำวันที่ 12 มิถุนายน 2569 เวลา 14:44 (ครั้งที่ 22)ปรับขึ้น 50 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 64,800.00 บาท รับซื้อบาทละ 65,000.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 63,505.24 รับซื้อบาทละ 65,800.00 บาท